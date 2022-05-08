Народи України й Канади стоять пліч-о-пліч у боротьбі за свободу проти російської тиранії – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Джастіном Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в нашій країні з візитом.

Під час перемовин сторони обговорили підтримку нашої держави з боку Канади в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, а також низку двосторонніх питань.

«Народи України й Канади стоять пліч-о-пліч у боротьбі за свободу проти тиранії, яку Росія намагається поширити», – констатував Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після завершення перемовин з Джастіном Трюдо.

«Предметом наших переговорів сьогодні було те, що ми маємо зробити, щоб якнайшвидше звільнити нашу територію від окупантів, повернути нормальне життя всім українцям, всім українкам. Детально обговорили оборонну підтримку України, яку надає Канада», – сказав Президент.

Як зазначив Глава держави, він поінформував Прем'єр-міністра Канади про озброєння, якого потребує Україна, щоб швидше рухатися до перемоги.

Володимир Зеленський зазначив: канадська делегація мала змогу відвідати сьогодні передмістя Києва, яке було звільнене від окупантів, і на власні очі побачити, які руйнування залишає по собі Росія на нашій землі. У цьому контексті він назвав надзвичайно вагомою підтримку Канади у розмінуванні деокупованих територій.

«Російські окупанти залишили по собі тисячі мін, тисячі розтяжок і снарядів. Вони загрожують нашим людям, нашим дітям. І сьогодні ми домовилися налагодити максимальну співпрацю в цьому напрямі, щоб в Україні не залишилося жодної такої «зони відчуження», куди не можна заходити через загрозу від російських мін», – розповів Президент.

Не менш важливим аспектом Глава держави назвав економічну підтримку України.

«Післявоєнне відновлення потребує чітких, сміливих, амбітних рішень, зіставних з історичним «Планом Маршалла». Домовилися спільно працювати над тим, щоб зробити це реальністю», – повідомив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що тривають перемовини з канадською стороною щодо зняття торговельних обмежень для українських експортерів, що дуже допоможе нашій економіці.

Крім того, Президент заявив про намір продовжити обговорення скасування візового режиму для громадян України.

«Я вдячний твоїй команді, вдячний кожній і кожному, хто сьогодні тут з нами і словом, і ділом, і особистою присутністю. Разом з нами в такий непростий час», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Джастіна Трюдо.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Канади підтвердив непохитну підтримку України, зокрема фінансову та гуманітарну. Щодо допомоги озброєнням він зазначив, що Канада надаватиме протитанкові системи, обладнання для супутникового зв’язку тощо.

«Ми надаватимемо все, що необхідно, та фінансуватимемо зусилля із розмінування», – додав він.

Прем’єр-міністр Канади також запевнив у подальшому сприянні скасуванню мит на імпорт з України.

Він зазначив, що сьогодні відвідав Ірпінь і побачив на власні очі жахливі наслідки російської окупації.

«Очевидно, що Володимир Путін несе відповідальність за свої огидні воєнні злочини, і Канада продовжуватиме підтримувати Україну в цій війні з Росією. Ми будемо стояти пліч-о-пліч із вами в цій красивій столиці, яка наповнена світлом, культурою та історією. Ми залишатимемося поруч із вами на роки, десятиліття та століття задля боротьби з тиранією, і Путін та його поплічники побачать, що Україна переможе», – наголосив Джастін Трюдо.

Він також повідомив про відновлення роботи канадського посольства у Києві.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський у присутності Джастіна Трюдо вручив державні нагороди українським рятувальникам, які брали участь у розмінуванні, використовуючи, зокрема, обладнання канадського виробництва. Серед нагороджених – пес Патрон, якого його господар – майор служби цивільного захисту Михайло Ільєв навчив піротехнічної роботи. На рахунку Патрона вже 236 знайдених вибухонебезпечних предметів. Крім того, пес разом із піротехніками бере активну участь у проведенні роз’яснювальної роботи з протимінної безпеки. Особливо його люблять діти, і завдяки Патрону вони краще засвоюють інформацію.

«Хочу сьогодні нагородити тих українських героїв, які вже очищують нашу землю від мін. І разом з нашими героями – чудового малого сапера Патрона, який допомагає не тільки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й навчати наших дітей необхідних правил безпеки на території, де є мінна загроза», – сказав Президент України.