Наша країна завжди буде особливо вдячна тим, завдяки кому вистояла – Президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

«Майже рік щонайменше кожного місяця ми збираємося в Маріїнському палаці, аби продовжувати ініціативу держави щодо своїх воїнів. Традицію особливої вдячності, поваги та уваги до найкращих синів і доньок України, Героїв України й родин наших Героїв», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло: 25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, а також п’ять – представникам Національної гвардії та ДСНС.

Президент наголосив, що за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу та самовідданість на полі битви.

«Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі, мати свою волю та свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть і шануватимуть героїв, що зберегли Україну, її незалежність, життя кожного з нас», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав ніколи не забувати, якою є ціна боротьби за свободу. Пам’ять усіх захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання.