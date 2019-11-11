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Наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Литви

27 листопада 2019 року - 14:23

Наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський поінформував Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседу про ситуацію на окупованих територіях України та кроки щодо підготовки зустрічі у Нормандському форматі.

«Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ у Вільнюсі.

Володимир Зеленський нагадав, що останній саміт у Нормандському форматі відбувся у 2016 році. І факт самої зустрічі у грудні – вже досягнення.

«На нашій території війна, щодня гинуть люди. Я хочу чіткого розуміння, коли і як ми зможемо зупинити цю війну», – наголосив Глава держави.

Зі свого боку Президент Литви побажав Україні успіху під час проведення зустрічі у Нормандському форматі.

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