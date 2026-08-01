Наші Повітряні Сили наявними засобами досягають значних результатів – Президент привітав захисників неба зі святом

У День Повітряних Сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками українського неба, привітав їх зі святом, відзначив державними нагородами, вручив вище військове звання, бойовий прапор і стрічки почесних найменувань.

«Сьогодні день вартових українського неба. День тих, хто цілодобово, хто щодня і щоночі б’ється проти російського зла, проти російських ракет і дронів, завдає ударів у відповідь, допомагає нашим воїнам на фронті і виконує завдання хоч і меншими силами, ніж є у нашого ворога, але завжди дуже достойно, часто навіть вишукано, коли наявними засобами наші Повітряні Сили досягають значних результатів, які ніхто інший у світі не робив», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Повітряні Сили є тією складовою захисту, яка багато в чому визначає перебіг сучасної війни.

«Ми не дали знищити наші Повітряні Сили та змогли розвинути їх так, що Росія регулярно втрачає свої літаки», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що останньою ставкою російського очільника є масовані повітряні удари проти України. Наша бойова авіація знищує російські крилаті ракети та дрони, наші зенітники роблять усе для знищення їхньої балістики, і, коли дивізіони «петріотів» мають необхідні засоби, захисникам нашого неба це вдається. Завдяки співпраці з європейцями в Україні успішно працюють ЗРК IRIS-T, NASAMS, Hawk.

«Звісно, що балістика залишається проблемою, але ми забезпечили Україні захист від значної кількості крилатих ракет і збиваємо суттєво. Рівень збиття ударних дронів теж сьогодні більше 90%, і це дуже вагомий ваш результат, дуже вагомий результат України», – сказав Президент.

Володимир Зеленський відзначив, що Повітряні Сили України за рекордний час опанували сучасні засоби ППО. Наші аси вже кілька років пілотують F-16 і Mirage, наші пілоти вже навчаються у Швеції, і незабаром в українському небі ми побачимо «гріпени», а також триває робота з Францією, щоб були в українському небі й «рафалі».

Президент подякував усім, хто працює заради того, щоб в України були бойова авіація, ЗРК, радари і все, що потрібно для знищення ворожих цілей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які віддали своє життя, щоб жила Україна, і які назавжди залишилися в небі.

Глава держави вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» дружині загиблого полковника Олександра Довгача. Льотчик 1-го класу, командир 39-ї бригади тактичної авіації. Брав участь у звільненні Київщини й Харківщини, острова Зміїний і правобережжя Херсонщини. Здійснив сотні бойових вильотів. Завдав високоточних ударів по критично важливих ворожих об’єктах. 9 березня 2026 року в районі Часового Яру, ухилившись від ворожої ракети, скинув бомбу на ціль, але його літак уразила інша російська ракета. Олександр Довгач загинув поблизу села Маячка Краматорського району.

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Старший сержант Дмитро Грабовський. 2 травня 2026 року із застосуванням віддаленого керування успішно вразив повітряну ціль на рекордній відстані – 750 км. Цьогоріч у березні першим у підрозділі опанував технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами та знищив ворожу ціль. Лише з лютого 2025 року до березня 2026 року особисто знищив більше ніж 350 повітряних цілей.

Майор Олексій Ждєд. З лютого 2022 року здійснив близько 300 бойових вильотів на винищувачах. Виконав десятки успішних авіаударів по складах, пунктах управління, логістиці й особовому складу ворога. Під час масованих російських ударів по Україні знищив понад 100 повітряних цілей. У березні під час ураження ворожих цілей його літак було пошкоджено, але Олексій Ждєд зумів здійснити посадку.

Президент також відзначив захисників нашого неба орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів і медаллю «Захиснику Вітчизни».

Зокрема, орден Богдана Хмельницького І ступеня Глава держави вручив Герою України, командувачу Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку. З 2024 року під його керівництвом знищено близько 125 тисяч повітряних цілей, зокрема понад 1800 балістичних і крилатих ракет, більше ніж 122 тисячі ударних дронів, 29 літаків та 13 вертольотів. Організував створення мережі автомобільних ділянок доріг для зльоту й посадки літаків, приймання, розгортання та захист отриманих від партнерів сучасних ЗРК, а також систему маневрових дій підрозділів ППО. Ініціатор створення інтегрованої системи виявлення повітряних цілей. У взаємодії з Міненерго шляхом створення системи мобільних резервів командувачу Повітряних Сил вдалося не допустити знищення об’єктів критичної інфраструктури й повного блекауту в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 640-му окремому зенітному кулеметному батальйону Повітряних Сил та стрічки з почесним найменуванням: 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил – «імені Героя України Олександра Довгача», 37-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил – «імені княгині Ольги». Також присвоєно звання генерал-майора командувачу повітряного командування «Центр» Повітряних Сил бригадному генералу Сергію Ялишеву.