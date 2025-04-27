Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського по ситуації на фронті. Наші військові, вони продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей – зберігаємо нашу присутність на території Росії. Покровський, усі напрямки на Донеччині – я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість. Просто молодці! Особливо хороші результати у 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії.

Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність, авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об'єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають «шахедами», ракетами, артилерією та новими штурмами. Потрібна належна відповідь від світу – відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії.

Тільки за ніч сьогодні росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від одинадцятого березня – коли Америка на перемовинах у Саудівській Аравії запропонувала повне й безумовне припинення вогню – росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб, майже двісті ракет різних типів, майже три тисячі «шахедів». Абсолютна більшість із них – по звичайних містах, по цивільних мішенях. Це потрібно припинити. Росія повинна зупинити удари – і безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає, хто допомагає робити дипломатію сильною. І хочу сьогодні відзначити особливо особисто наших українських рятувальників, увесь колектив ДСНС України, всі комунальні служби, які залучаються, нашу Національну поліцію України – я дякую всім, хто рятує життя кожного дня. Тисячі людей по всій нашій державі працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, щоб урятувати якнайбільше життів. Окремо відзначу рятувальників з Києва та Київщини, які працювали на цьому тижні після російського удару. Олександр Бобко, Олександр Кравчук, Геннадій Петрівський, Юрій Шпак – працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини – я хочу вам подякувати! Всім! Олександр Вороневич, Руслан Кравченко, Олег Рибалко, Олександр Ухатенко – 18-та державна пожежно-рятувальна частина – дякую вам! Дуже дякую! Працівники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України – Іван Мірошниченко, Іван Коваль, Олександр Шило, Анатолій Щербина, Михайло Кудренко, Ігор Литвиненко, Дмитро Хорошок – дякую вам! Також працівники Аварійно-рятувального загону спецпризначення з Київської області: Денис Ткаченко, Олександр Микода, Іван Робул. Дякую! Хлопці з Черкаської області – теж працівники аварійно-рятувального загону, що допомагали, допомагали саме тут, у Києві: Вадим Бугай, Олег Гережа, Андрій Пантелеєв. Дякую! Дякую кожному й кожній, хто працює заради наших людей, дякую всім, дякую вам, хто захищає Україну!

Слава Україні!