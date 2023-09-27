Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Короткий звіт за цей день – довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі…

Ранковий селектор – доповіді військових, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків.

Окрема увага – Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!

І я дякую кожному й кожній, хто працює і в цій області – на Херсонщині, – і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе.

Я дякую всім лікарям і працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі й кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов!

Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і «шахеди» та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору.

Прийняв сьогодні вірчі грамоти від послів – сім послів, які починають працювати в Україні. Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма. Вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною, і впевнений: саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни. Наблизити нашу спільну перемогу.

Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом «Освіта і наука». Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови.

До речі, завдяки United24 уже зібрано понад 470 мільйонів доларів. Майже пів мільярда благодійних внесків із більш як 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це й люди допомагають – звичайні люди, і компанії. Я дякую всім!

І ще одне.

Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту.

Хоч би що відбувалося у світі, хоч би якими були зовнішні умови, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету.

Слава нашим воїнам!

Слава нашому незламному народу!

Слава Україні!