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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Наслідки можливої російської ескалації щодо України будуть значними, і важливо, щоб цю ціну розуміли і в РФ, і у Європі – Президент

16 грудня 2021 року - 14:05

Наслідки можливої російської ескалації щодо України будуть значними, і важливо, щоб цю ціну розуміли і в РФ, і у Європі – Президент

Російська Федерація й деякі європейські країни мають зрозуміти масштаби можливої військової ескалації щодо України з боку Росії. Про це Президент Володимир Зеленський заявив представникам ЗМІ за результатами переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

«Те, що я чую, – більшість країн Європейського Союзу та Східного партнерства підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто навіть не уявляє обсяг жертв і втрачених життів. Ніхто цього не хоче. Я не впевнений, що всі лідери Європи однаково розуміють (цю ситуацію. – Ред.), тому що не всі лідери, на жаль, однаково розуміють у цілому, що відбувається на наших кордонах», – наголосив він.

Тому, як відзначив Володимир Зеленський, кожного разу, коли в Україну прилітає з візитом хтось із лідерів європейських країн, він запрошує їх приїхати на Донбас, на контактну лінію й побачити все на власні очі.

«Адже саме на контактній лінії на Донбасі можна подивитися, що реально відбувається. І військові, і цивільні багато можуть розповісти, особливо в тих населених пунктах, які були окуповані й потім звільнені. Вони розуміють різницю, розуміють ціну війни», – зауважив Глава держави. 

На його думку, найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація.

«Тому що людей втрачатимуть і вони. Не дай боже. Все-таки ми віримо саме в дипломатичний формат перемовин», – наголосив Президент України.

Зі свого боку Єнс Столтенберг зазначив, що Україна, як і всі суверенні держави, має право захищати себе, – це прописано в Хартії ООН.

Він зауважив, що НАТО підтримує Україну, зокрема надає радників та інструкторів, обладнання, проводяться спільні навчання тощо.

«Якщо в майбутньому буде агресія проти України, то вона матиме жорсткі наслідки та дуже високу ціну», – сказав Генеральний секретар Альянсу.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі, 15 грудня 2021 року. Президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі докладно обговорили напрями взаємодії України з Альянсом, 16 грудня 2021 року.
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