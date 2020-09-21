Наступними кроками на шляху врегулювання конфлікту на Донбасі мають стати виведення НЗФ та повернення контролю України над держкордоном – Президент

Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі і сподівається на подальшу єдність та підтримку міжнародної спільноти на шляху мирного врегулювання цього конфлікту, наголосив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зауважив, що 27 липня на Донбасі розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби зриву, дає надію на досягнення стабільної «тиші». А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.

«Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру.

«Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб», – зауважив Глава держави.

Президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку України на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Сподіваємося на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН», – зазначив Володимир Зеленський.