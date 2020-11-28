Наступного тижня розпочнеться прийом заявок підприємців на отримання компенсацій, щоб допомога була виплачена до початку січневого посилення карантину – Юлія Ковалів

Кабінет Міністрів цього тижня ухвалив низку рішень, щоб підприємці змогли подати заявки та отримати передбачену законодавством державну допомогу ще до запровадження посилених карантинних обмежень, які діятимуть з 8 до 24 січня 2021 року. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі», – зазначила вона.

Юлія Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи – підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, діяльність яких через посилені карантинні обмеження буде зупинена.

Допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і після локдауну швидко відновити повноцінну роботу, наголосила заступник керівника Офісу Президента.

За словами Юлії Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, які вони змушені будуть понести через запроваджені урядом обмеження в роботі. Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального та державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного сплаченого підприємствами єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.

Заступник керівника Офісу Президента зазначила, що на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу та громадян під час локдауну сягає близько 12 млрд грн.