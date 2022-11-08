Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі – звернення Президента України до учасників 27-ї Конференції ООН зі зміни клімату в Шарм-еш-Шейху

Шановні колеги!

Шановний пане Президенте Абдель Фаттах Ель-Сісі!

Пані та панове!

На цій Конференції, як і на всіх інших самітах та зустрічах, що присвячені проблемі катастрофічних кліматичних змін, немає дефіциту слів. Немає дефіциту влучних визначень та дефіциту рецептів того, що світ повинен зробити. Я прослухав сьогодні деякі виступи й погоджуюся з багатьма оцінками.

Світ – на межі. І за цією межею – руйнівні зміни, які назавжди змінять звичне життя на всіх континентах. Колеги добре описали, що це означає. Ніхто не зможе залишитися осторонь.

І що бідніша людина, що бідніша родина, що бідніша країна, то боліснішими будуть для них наслідки кліматичних змін. Проте це стосується й усіх заможних націй. Від руйнації клімату неможливо відкупитися.

Але чому щороку ми про це говоримо й говоримо? Чому замість звітів про те, що зроблено, щороку звучать однакові прогнози й заклики?

Я скажу чесно: досі багато тих, хто не сприймає кліматичний порядок денний серйозно. І не тільки в політиці, а й у великому бізнесі. Досі багато тих, для кого кліматичні зміни – це лише риторика, чи маркетинг, чи політичний ритуал – що завгодно, але не справжні дії. Саме вони гальмують виконання кліматичних цілей. Вони за дверима своїх кабінетів висміюють тих, хто бореться за порятунок життя на планеті, хоча на публіці вони нібито всіляко підтримують роботу заради природи. Вони починають загарбницькі війни тоді, коли планета не може собі дозволити жодного пострілу, бо потребує глобальних спільних дій.

Усі ви знаєте про війну, яку Росія розпочала у Європі, намагаючись знищити незалежність моєї країни. Але що означає ця війна?

Ця російська війна принесла енергетичну кризу, через яку десятки країн змушені повертати до роботи вугільну генерацію, щоб хоч трохи знизити ціни на енергію для своїх людей – знизити ціни, які шокуюче зростають через свідомі російські дії.

Російська війна принесла світу гостру продовольчу кризу, яка найбільше позначилася на тих країнах, що страждають від наявних проявів руйнації клімату – катастрофічної посухи, масштабних повеней.

Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 мільйони гектарів лісу! Далеко не в кожній країні світу взагалі є така площа лісів, яка була спалена в Україні російськими обстрілами.

Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон і постійно грається з підключенням станції та атомних реакторів до енергомережі. Це безпосередній ризик радіаційної катастрофи.

Кого хвилюватиме, наприклад, кількість парникових газів у атмосфері, якщо частину Європи або Близький Схід, а, можливо, Північну Африку, не дай боже, накриє радіаційна хмара внаслідок аварії на Запорізькій АЕС? Ще минулого року взагалі не могло бути такого питання, а цьогоріч Росія поставила десятки таких питань перед світом.

Пані та панове!

Світ потребує чесності. Ми повинні сказати тим, хто не сприймає кліматичний порядок денний серйозно, що вони роблять катастрофічну помилку.

Ми повинні жорстко зупинити тих, хто своєю божевільною й незаконною війною руйнує можливість світу у єдності працювати заради спільної мети.

Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. Бо нації думають насправді лише про те, як захистити себе тут і зараз від загроз, що створені, зокрема, російською агресією.

Росія повинна заткнути свої гармати й сховати свої ракети, щоб світ міг нарешті почути, що ми всі разом справді можемо зробити для порятунку від кліматичної катастрофи. Ми всі: Європа, Африка, Азія, Америка, Австралія.

Я пропоную вам усім підтримати нашу ініціативу, що представлена тут, на Конференції, а саме: створення глобальної платформи для оцінки збитків, завданих клімату та навколишньому середовищу унаслідок військових дій.

Ми всі думаємо, як згенерувати сотні мільярдів доларів, щоб допомогти країнам, що розвиваються, захиститися від кліматичних змін. Як можна в цих умовах завдавати додаткових шалених збитків природі будь-якими загарбницькими воєнними амбіціями? Такі амбіції заслуговують на покарання.

Пан Президент Єгипту у своєму виступі сказав важливу річ: ми повинні відповісти на очікування людей по всьому світу, людей, які страждають більше, ніж будь-коли. Я абсолютно підтримую цю мету.

Ми повинні зробити так, щоб катастрофи й страждання не множилися через те, що світ не встигає реагувати на кліматичні виклики. Але, щоб зробити це, ми потребуємо спільних результативних дій. А щоб вони були, нам потрібен мир.

І я дякую всім, хто працює заради миру! Дякую всім, хто серйозно сприймає необхідність захищати життя на землі для всіх людей: усіх націй, усіх класів, усіх культур.

Дякую за увагу!

Слава Україні!