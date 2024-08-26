Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей.

На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога.

Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності.

І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині. Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність.

І ще одне.

Путін собі не зраджує – це хвора істота, всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло – він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити – і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення.

Слава Україні!