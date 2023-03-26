Не можна бути подумки далеко від війни, підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні наша Національна гвардія відзначає свій день, і буде правильно, якщо всі ми разом подякуємо нацгвардійцям. За те, як Нацгвардія разом з усіма нашими воїнами потужно б’ється за Україну. Подякуємо за міцність і силу в битві за Донбас. За оборону Бахмута й Авдіївки. За героїчний захист Маріуполя й «Азовсталі». За бої на Луганщині. За бої на Київщині, за битву за Київ. Разом з усіма силами оборони й безпеки України гвардійці гнали окупанта з північних областей нашої держави, із Харківщини. Тримають оборону на півдні, на Запорізькому напрямку.

Окремо я хочу подякувати за «Гвардію наступу», яка вже стала прикладом взірцевого формування нових бригад для української оборони.

За час повномасштабної війни вже майже 5 тисяч нацгвардійців відзначені державними нагородами – саме за участь у боях, за хоробрість, за стійкість, за бойовий результат, якого досягає Нацгвардія. 32 бійці Нацгвардії удостоєні звання Героя України.

Я дякую всім гвардійцям: солдатам, сержантам, офіцерам, командуванню! Дякую всім, хто допомагає підрозділам Нацгвардії, хто тренує бійців, забезпечує їх усім необхідним, допомагає з лікуванням після поранень, із реабілітацією.

Сила України – це сила всіх, хто б’ється за Україну й хто допомагає бійцям. І уявити нашу державну силу без Національної гвардії просто неможливо.

Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою.

Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки.

Постійно, незмінно максимум уваги – ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства.

Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців.

Зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги.

Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу.

Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію. Хто здатен нагадувати світу про українців і українок, які пройшли через окупацію, через втрати... Про те, що Україна б’ється за свободу та справедливість і для нашого народу, і для всіх націй, яким загрожує російська тиранія. Світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року – це спільне завдання цивілізованого світу. Бо цивілізований означає, зокрема, й рішучий захищати цивілізованість.

Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. Орландо Блум давно й змістовно працює із цим напрямом. Він уже був в Україні, на нашому Донбасі, ще до повномасштабної війни. І знає, що принесла ця агресія, наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни.

Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами.

Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в Росію, це створення бомбосховищ для наших діточок. І третє – це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози.

Сьогодні, як і завжди, відзначу наших воїнів, які дали вагомий результат Україні за минулу добу, за цей день, загалом за цей тиждень.

57-ма окрема мотопіхотна бригада, 5-та окрема штурмова бригада і 93-тя окрема механізована бригада – молодці, хлопці! Дякую вам за вашу силу!

Морпіхи 35-ї й 36-ї окремих бригад, бійці 55-ї артилерійської бригади «Запорізька Січ» – усі на Донеччині – дякую вам за те, що ви – найкращі тиждень за тижнем!

Також хочу сьогодні відзначити наших воїнів ОСУВ «Північ», які захищають Сумщину й Чернігівщину. Це й оборона від спроб завести ДРГ через кордон, це й прикриття України від повітряних ударів, це й захист від артилерії терористів.

Дякую всім нашим зенітникам «Півночі», усім, хто захищає наш державний кордон, усім, хто своєю відвагою та влучністю привчає ворога до того, що Україну Кремлю не взяти.

Слава всім нашим воїнам, хто в бою!

Дякую всім, хто допомагає обороні!

Вічна пам’ять і шана всім нашим воїнам, які віддали своє життя за Україну!

Слава Україні!