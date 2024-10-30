Необхідні конкретні кроки та ефективні механізми звільнення всіх полонених і депортованих українців – Андрій Єрмак під час Міністерської конференції в Монреалі

Потрібно активно працювати над звільненням усіх цивільних заручників, яких Росія роками тримає за ґратами, користуючись відсутністю дієвих механізмів їх повернення. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу на Міністерській конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі (Канада).

Він запропонував країнам-партнерам узяти патронат над цивільними заручниками, знайти можливість установити з ними контакт і домогтися їх звільнення.

Окремо керівник Офісу Президента зазначив, що цим заходом завершується цикл тематичних конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру.

«Дякую вам усім за те, що пройшли цей шлях разом із нами. Ми високо цінуємо зусилля всіх, хто прагне полегшити страждання українців. Ці страждання – не їхній вибір, не наслідок стихії чи нещасного випадку. У них є винуватець – це Росія», – сказав Андрій Єрмак.

Зокрема, очільник Офісу Президента відзначив роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і повідомив, що Австралія стала 41-м її членом.

Він закликав усіх учасників конференції підтримати фінальне комюніке, яке відображатиме спільну позицію та конкретні кроки для подолання гуманітарних проблем, спричинених російською агресією проти України.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зауважила, що захист усіх людей під час воєнних конфліктів – основа Женевської конвенції, тому питання, порушені на конференції, важливі не лише для України, а й інших країн.

«Діти ніколи не повинні бути пішаками в будь-якій війні. Ми віримо в краще майбутнє для цих дітей. Ми хочемо, щоб повернулися військовополонені, затримані цивільні особи, діти. Таке зобов'язання може бути саме результатом нашої конференції», – наголосила вона.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде акцентував, що учасники заходу мають не лише бути посередниками в поверненні українців, а й підсилити роботу щодо збору даних і визначення місцеперебування.

«Ідеться не просто про цифри. Ідеться про реальних людей. Ми хочемо їх возз’єднати з їхніми друзями, сім'ями, рідними», – зазначив міністр.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина зауважила, що заборона насильницького зникнення закріплена в різних міжнародних договорах і документах з прав людини. Вона наголосила, що українським дітям, незаконно вивезеним до РФ, насильно нав’язують батьків. Також розлучають братів і сестер.

«Тому ми просимо зараз коаліцію держав знайти цих дітей. Вони не можуть вийти на контакт з організаціями, які могли б допомогти їм», – зазначила Ольга Стефанішина.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що за результатами цієї конференції будуть напрацьовані конкретні рішення, визначені суб’єкти, які можуть ефективно впливати на повернення українців додому.

«Важко знайти у світі націю, яка хоче миру більше, ніж український народ. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли всі військовополонені, незаконно утримувані мирні жителі та депортовані діти повернуться додому, в Україну», – сказав він.

У відкритті конференції також узяв участь американський актор, амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 Лієв Шрайбер. Він вважає, що в цій війні РФ прагне позбавити український народ наступних поколінь і майбутнього.

За словами актора, у Росії функціонує 60 різних таборів для перевиховання українських дітей. Вони зазнають впливу ідеологічної пропаганди, їм не дозволяють користуватися їхньою мовою, примушують забувати історію, налаштовують проти сімей.

Лієв Шрайбер наголосив, що учасники конференції мають знайти способи й механізми для того, щоб повернути українських дітей додому.