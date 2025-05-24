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Необхідність тиску на Росію та координація зусиль із європейськими партнерами: Президент України провів розмову з Премʼєр-міністром Албанії

26 травня 2025 року - 17:17

Необхідність тиску на Росію та координація зусиль із європейськими партнерами: Президент України провів розмову з Премʼєр-міністром Албанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою.

Глава держави подякував за організацію саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Тирані 16 травня. Президент окремо відзначив те, що підтримка України та її зміцнення були у фокусі уваги впродовж усього заходу.

Володимир Зеленський поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Глава держави наголосив: ці атаки вкотре демонструють, що Росія не має наміру закінчувати війну, саме тому важливо збільшити міжнародний тиск на РФ.

Окрема увага під час розмови – єдності з європейськими партнерами. Президент запросив Прем’єр-міністра Албанії взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь. Еді Рама запевнив, що Албанія буде представлена.

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