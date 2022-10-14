Необхідно зупинити терористичний тиск, який Росія чинить на країни Європи – Михайло Подоляк в інтерв’ю Bild

У разі реальної ядерної загрози з боку Росії країна-агресор отримає належну відповідь від світу, і російська влада це розуміє. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«НАТО стежить за всім, що відбувається в Росії з ядерною зброєю. І НАТО категорично попереджає Росію, що якщо буде навіть спроба застосувати ядерну зброю, то буде відповідь. Сьогодні Росія поступово зменшує свої риторичні погрози ядерною зброєю. Є протокол, за яким діють ядерні держави», – сказав він.

Михайло Подоляк зауважив, що світ уже багато робить для того, щоб не дати Росії застосувати ядерну зброю, зокрема відповідні попереджувальні заяви прозвучали від Президента США Джозефа Байдена та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Генсек ООН Антоніу Гутерріш також закликав Росію негайно припинити риторику щодо ядерних погроз.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що Росія вторглася на територію України зі звичайною зброєю, і наші війська пішли в контрнаступ і відкинули російську армію також за допомогою звичайної зброї.

«Росія каже: «Якщо Україна не дозволить нам залишити території, на які ми вторглися і які не можемо утримати звичайним озброєнням, ми застосовуватимемо ядерну зброю». Ось як ядерна держава загрожує неядерній державі. Якщо Росію не зупинити зараз, інші країни відмовляться від ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. – Ред.), оскільки будь-яка війна проти ядерної держави призведе до втрат. Ці країни намагатимуться знайти компоненти ядерної зброї на чорному ринку чи деінде. Росія не лише загрожує Україні, вона ламає ключовий елемент глобальної безпеки», – вважає радник керівника Офісу Президента.

Саме тому, за його словами, інші країни жорстко реагують на шантаж з боку держави, що володіє ядерною зброєю.

«Усім зрозуміло, що вони повинні дати Росії симетричну відповідь. Ті, хто хоче застосувати ядерну зброю, отримають відповідь, і Росія, схоже, це розуміє», – сказав Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Глави держави висловив переконання, що попри заяви РФ усе ж не застосовуватиме ядерну зброю, зокрема й тактичну.

«Сьогодні ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці – якщо ігнорувати пропагандистів і казати про офіційних осіб. Ми спостерігаємо різке зниження ядерної загрози, і це доволі хороший знак. Росія визнала, що може вести війну звичайним озброєнням, але будь-яка спроба застосувати ядерну зброю призведе до негайної відповіді», – констатував він.

Крім ядерного шантажу, Михайло Подоляк згадав також про терористичний тиск, який Росія чинить на країни Європи, зокрема в енергетичній сфері. РФ не лише підриває власні газопроводи, а й намагається пошкодити українську ГТС та затримати постачання замовлених європейськими країнами обсягів газу.

Як зазначив радник керівника Офісу Президента, росіяни вважають, що це змусить Німеччину отримувати газ через гілку «Північного потоку – 2» і схвалити її експлуатацію.

Щоб запобігти реалізації цього сценарію, потрібно захистити українську критичну інфраструктуру від ураження російськими ракетами. Тому є потреба в посиленні української ППО та закритті неба від російських крилатих ракет, наголосив Михайло Подоляк.

«Так, ми очікуємо нападів, і Росія про це публічно заявила. Їхня мета – знищити цивільну інфраструктуру, оскільки вони нічого не можуть зробити на полі бою. Ми це усвідомлюємо і разом з нашими партнерами розробляємо програми захисту критичних об’єктів. По-друге, ми розробили швидку систему для усунення пошкоджень і поповнення енергії у разі витоку з одного регіону в інший. Також ми просуватимемо наш контрнаступ на фронті. Тож Росії доведеться зосередити увагу та зусилля на полі бою. Ми віримо: що швидше ми закінчимо цю війну, то менше тиску та шкоди буде нашій інфраструктурі», – резюмував радник керівника Офісу Президента.