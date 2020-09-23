Ніколи не здаватися – Президент дав пораду вінницькій молоді

Під час робочої поїздки на Вінниччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Вінницький національний технічний університет.

Він поспілкувався зі студентами вишу та поділився своїм життєвим досвідом на посаді Президента.

«Жити цікаво можна, лише багато працюючи, бо тоді будуть результати й будуть перемоги», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів про основне гасло, яким він керується у своєму житті.

«Хочу сказати – не можна здаватися. Ніколи! Тільки вперед, тільки до перемоги! І в будь-яких випадках, у будь-яких темах», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що діяльність будь-якого політика пов’язана з великою відповідальністю за життя багатьох людей.

Також Глава держави розповів про ініціативи влади щодо підтримки підприємництва. Зокрема, він повідомив, що значно спрощено умови оподаткування ІТ-бізнесу. Завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%» громадяни отримали позики на суму 9 млрд грн. Також створено можливість брати іпотечні кредити під 10%. Крім того, ведеться робота з бізнесом, щоб він залучав до співпраці студентів старших курсів.

Володимир Зеленський ознайомився з технічними розробками студентів.

Також Глава держави присвоїв звання «Заслужений економіст України» деканові факультету факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Миколі Небаві.