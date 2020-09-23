Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ніколи не здаватися – Президент дав пораду вінницькій молоді

29 вересня 2020 року - 18:28

Програма великої реставрації передбачатиме відновлення 100 об’єктів, які можуть стати для України туристичними «магнітами» – Президент

29 вересня 2020 року - 17:33

Володимир Зеленський: Уряд має допомогти в отриманні компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом

29 вересня 2020 року - 16:55

Глава держави оглянув об’єкти «Великого будівництва» на Вінниччині

29 вересня 2020 року - 16:53

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Вінницької області
Робоча поїздка Президента України до Вінницької області

29 вересня 2020 року - 16:06

Перейти до всіх галерей

Ніколи не здаватися – Президент дав пораду вінницькій молоді

29 вересня 2020 року - 18:28

Ніколи не здаватися – Президент дав пораду вінницькій молоді

Під час робочої поїздки на Вінниччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Вінницький національний технічний університет.

Він поспілкувався зі студентами вишу та поділився своїм життєвим досвідом на посаді Президента.

«Жити цікаво можна, лише багато працюючи, бо тоді будуть результати й будуть перемоги», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів про основне гасло, яким він керується у своєму житті.

«Хочу сказати – не можна здаватися. Ніколи! Тільки вперед, тільки до перемоги! І в будь-яких випадках, у будь-яких темах», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що діяльність будь-якого політика пов’язана з великою відповідальністю за життя багатьох людей.

Також Глава держави розповів про ініціативи влади щодо підтримки підприємництва. Зокрема, він повідомив, що значно спрощено умови оподаткування ІТ-бізнесу. Завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%» громадяни отримали позики на суму 9 млрд грн. Також створено можливість брати іпотечні кредити під 10%. Крім того, ведеться робота з бізнесом, щоб він залучав до співпраці студентів старших курсів.

Володимир Зеленський ознайомився з технічними розробками студентів.

Також Глава держави присвоїв звання «Заслужений економіст України» деканові факультету факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Миколі Небаві.

ф

Робоча поїздка Президента України до Вінницької області

29 вересня 2020 року - 16:06
Версія для друку