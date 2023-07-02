Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – в Одесі, передусім для того, щоб привітати наших воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з їхнім професійним днем. Привітати й подякувати за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають.

Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря.

Я дякую кожному воїну Військово-Морських сил України – усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, дякую воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів… Всім вам дякую!

Сьогодні мав честь нагородити найкращих, привітав курсантів Інституту Військово-Морських сил нашої Одеської морської академії. Відвідав поранених воїнів у шпиталі. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. І це було особливою честю для мене – залишити побажання на примірнику «Кобзаря», який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року.

Була сьогодні також доповідь нашого командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ «Одеса» генерала Москальова. І щодо безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань – для нашого флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для нашої берегової оборони. Все реалізуємо! Впевнений!

Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя.

Я вітаю сьогодні й усіх цивільних працівників і працівниць українського морського та річкового флоту, усіх, хто забезпечує безпеку та роботу наших портів, нашу можливість попри російську блокаду Чорного моря давати життя українській економіці та з’єднувати нашу Україну зі світовими ринками. Дякую всім морякам, портовикам, судноремонтникам, дякую бізнесу, службовцям і, звичайно, кожному нашому воїну, який захищає безпеку українських портів, українських міст, українських берегів.

Разом переможемо! Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта.

Слава всім нашим захисникам, слава всім нашим захисницям!

Я дякую тобі, Одесо, за цей день!

Слава Україні!