Нині Бабин Яр є нагадуванням не лише про минулі, а й про сьогоднішні злочини проти людяності – Андрій Єрмак на зустрічі з представниками єврейських правозахисних організацій

У 81-ші роковини трагедії Бабиного Яру керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався у форматі відеоконференції з представниками єврейських правозахисних організацій.

Серед учасників зустрічі були: радянський дисидент, ізраїльський державний і політичний діяч українського походження, депутат Кнесету, голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю та голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський; канадський політик, парламентар, екс-міністр юстиції та генеральний прокурор Канади у 2003-2006 роках Ірвін Котлер; канадський інвестор, підприємець, правозахисник і голова Центру з прав людини Рауля Валленберга, який працює в Україні, Джей Розенцвейг; президент і генеральний директор Центру друзів Симона Візенталя, член делегації Канади в Міжнародному альянсі пам’яті жертв Голокосту (IHRA) Майкл Левітт.

Співрозмовники обговорили важливість збереження пам’яті про жертв трагедії Бабиного Яру та притягнення Росії до відповідальності за жахливі злочини проти людяності, які вона сьогодні скоює в Україні.

«Через десятки років в Україну повернулися орди вбивць, заражених ідеологією ненависті. Цього разу вони прийшли зі сходу, а не із заходу, говорять іншою мовою, мають іншого вождя, але в них та сама мета – підкорювати й нищити цілі народи», – наголосив Андрій Єрмак.

Нинішнє покоління українців надзвичайно глибоко відчуває біль від трагедії Бабиного Яру, адже переживає жахи військової агресії, зазначив він.

«Ми самі стали свідками пекла – тут і зараз. Як і в 41-му, сьогодні тисячі людей гинуть тільки тому, що вони належать до неправильного, з їхнього (агресора. – Ред.) погляду, народу. Трагедії в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі та десятках інших міст роблять трагедію в Бабиному Яру надзвичайно близькою для сучасної України. Біль від цього давнього шраму посилили нові рани. Ми ніколи не забудемо Бабин Яр. Це місце пам’яті для людей багатьох національностей і віросповідань. Їх об’єднує те, що всі вони – жителі України, які зіткнулися з абсолютним злом», – сказав керівник Офісу Президента.

Він нагадав, що цьогоріч із початком повномасштабного вторгнення Росії в Бабиному Яру з’явилися нові жертви: у березні від ракетного удару агресора загинуло п’ятеро людей, зокрема дитина.

На переконання очільника Офісу Глави держави, сьогодні Бабин Яр є нагадуванням не лише про минулі, а й про сучасні злочини проти людяності, які не можна забути й пробачити.

Андрій Єрмак запросив правозахисників долучатися до роботи групи, яка працює над питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Росія має бути притягнута до відповідальності не лише за воєнні злочини та злочини проти людяності, а й за факт агресії проти нашої держави, вважає він.

Керівник Офісу Президента також закликав присутніх наполягати на жорсткій реакції світової спільноти на проведення Росією незаконних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України та на спроби їх анексії.

«Потрібна жорстка відповідь – не просто засудити, а чітко дати зрозуміти, що буде далі», – наголосив він.

Андрій Єрмак зробив акцент на тому, що жодні дії Росії не стануть на заваді боротьбі України за свою свободу й територіальну цілісність.

«Ми боротимемося до нашої перемоги, тому що це важливо не лише для тих, хто сьогодні живе в Україні, а й в ім’я тих, хто віддав своє життя, кого ми згадуємо й шануємо. Злочинці повинні відповісти перед усім цивілізованим світом», – резюмував керівник Офісу Президента.

Представники єврейських правозахисних організацій зі свого боку наголосили на важливості збереження пам’яті не лише про невинних жертв часів Другої світової війни, а й про сучасних українців. Президент РФ та все найвище російське керівництво мають відповісти за злочини проти людяності, які вони скоюють в Україні. Правозахисники висловилися на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України для притягнення керівництва РФ до відповідальності.

«Я впевнений, що Путін буде переможений. Дуже важливо, щоб був міжнародний суд щодо злочинів проти людяності з боку керівництва Росії. Це геноцид, бо вони вирішили, який народ повинен, а який не повинен існувати», – сказав Натан Щаранський.

Він також додав, що для засудження жахливих злочинів проти людяності, які скоює російське керівництво, необхідна скоординована робота багатьох лідерів і правників.

Канадський політик Ірвін Котлер зі свого боку зазначив: «Створення спеціального трибуналу за злочини Росії проти України – це необхідний і невідкладний крок, який треба використати для того, щоб російське керівництво відповіло за цю агресію так само, як вони відповідатимуть за злочини проти людяності й за стимулювання до геноциду. Сподіваюся, міжнародна спільнота почне рухатися в цьому напрямку».