Норми законів діють тоді, коли діють люди – виступ Президента на конференції «Об’єднані заради справедливості»

Пане Генеральний прокурор!

Шановні присутні!

Шановні пані та панове!

Шановні учасники, учасниці, шановні наші гості конференції «Об’єднані заради справедливості»!

Слово «справедливість» різними мовами світу звучить неоднаково, але повинне сприйматися всюди без непорозумінь – сприйматись однаково. Кожен народ усвідомлює, якою цінною є справедливість. У кожній державі, яка по-справжньому поважає життя людини, по-справжньому поважає міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю: у кожній державі, незалежно від того, як прописане її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут. Справедливість об’єднує людей. І це так, бо прагнення до справедливості – в основі нашої, людської, культури. І зараз саме прагнення до справедливості об’єднує нас із вами та всіх, хто працює разом із нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від російських ударів. Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент – те, що відомо. Злочинів проти миру й людяності, проти нашої держави, проти наших людей. Злочинів проти України та українців. 137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше. Буча, Ягідне, Маріуполь, Оленівка, десятки цих страшних кадрів, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни… Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія. Всюди життя людини й гідність людини мають бути захищені. Не може бути винятків із цього у будь-якій країні, і зокрема це стосується країн, які досі може відвідувати терорист номер один сучасного світу, воєнний злочинець і автор жорсткої геноцидної війни, що зараз ведеться проти України. Світ має безліч конвенцій, має тисячі сторінок декларацій, працює і Римський статут для, до речі, понад сотні країн світу. Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію. Я дякую колегам, я дякую прокуророві Хану й іншим його колегам, які працювали над цим. Усім вам дякую. Бо саме так суспільства реагують на злочинців – ізолюють їх. Саме так треба реагувати й щодо Путіна – тиснути на нього, ізолювати його, примушувати його закінчувати війну й шукати миру. Є країни, де чинний Римський статут, є країни, у яких Римський статут не ратифікований. І це глобальні гравці. Через кілька місяців відбудеться саміт «Групи двадцяти» – дуже серйозна подія – в Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити Путіна. Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?

Пані та панове!

Справедливість ніколи не виникає сама собою зі слів у законах чи з фактів ратифікації. Норми законів діють тоді, коли діють люди – діють на захист закону, на виконання закону й на силу закону. Саме в цьому – сенс нашої з вами співпраці, саме тому ми об’єднані заради справедливості. Кожен і кожна, хто допомагає наближати відповідальність російської держави, російського політичного та військового керівництва, російських воєнних злочинців. І ми з вами обов’язково маємо прийти до одного спільного результату – ми в Україні, ми всі з партнерами у світі. До відчуття, що справедливість перемогла і що кожен, хто постраждав від агресії, знає: це зло не залишилося безкарним.

Я хочу вам усім подякувати за сьогоднішню зустріч. Дякую всім у світі, хто дбає про справедливість! Дякую всім присутнім!

Слава Україні!