Норвегія виділила додатковий пакет енергетичної підтримки на близько 150 млн дол. для закупівлі газу взимку – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Йонасом Гаром Стере

Норвегія виділила додатковий пакет енергетичної допомоги на близько 150 млн дол. для закупівлі газу взимку. Про це повідомив Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

«Енергетика – це дуже важливо. Дякую вам за чергову енергетичну підтримку. Це надзвичайно важливо», – сказав Глава держави.

Це вже третій пакет енергетичної допомоги з боку Норвегії цього року. Тепер загальний внесок становить близько 400 млн дол.

Президент поінформував про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу, під час якого головними мішенями Росії були українська енергетична система та житлові будинки. Йонас Гар Стере висловив співчуття українцям у зв’язку з черговою підлою російською атакою та відзначив мужність українського народу.

Лідери обговорили потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також інші кроки, які можуть зміцнити нашу країну взимку.

Крім того, під час зустрічі говорили про розвиток оборонної співпраці, передусім у виробництві дронів та ракет, і розширення ініціативи PURL. Глава держави подякував Норвегії за участь у цій програмі. Минулого тижня Норвегія оголосила про виділення другого внеску на 200 млн дол. Перший внесок ця країна зробила спільно зі Швецією та Данією ще на початку серпня: вони профінансували другий пакет зброї на 500 млн дол.

Президент України й Прем'єр-міністр Норвегії скоординували позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.

«Ми дуже вдячні за велику підтримку з боку норвезького народу, а також за вашу особисту участь і дипломатичну участь, яка має велике значення. Друге – енергетика. І я думаю, що народ Норвегії розуміє, наскільки це важливо, наскільки це критично для захисту наших родин. Системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем – усе це рятує людські життя. Ми дуже вдячні вам, народу Норвегії, за те, що ви рятуєте життя наших людей», – наголосив Володимир Зеленський.