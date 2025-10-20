Заява щодо миру для України

Заява Президента Зеленського, Прем’єр-міністра Стармера, канцлера Мерца, Президента Макрона, Прем’єр-міністерки Мелоні, Прем’єр-міністра Туска, Президентки фон дер Ляєн, Президента Кошти, Прем’єр-міністра Стере, Президента Стубба та Прем’єр-міністерки Фредеріксен щодо миру для України.

Ми всі єдині у своєму прагненні до справедливого й тривалого миру, на який заслуговує народ України.

Ми рішуче підтримуємо позицію Президента Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Російська тактика затягування неодноразово демонструвала, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно налаштована щодо миру. Ми всі бачимо, що Путін і далі обирає насильство й руйнування.

Тому ми чітко заявляємо: Україна має бути у якнайсильнішій позиції – до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси.

Лідери зустрінуться пізніше цього тижня у форматах Європейської ради та коаліції охочих, щоб обговорити, як продовжувати цю роботу й надалі підтримувати Україну.