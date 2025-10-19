Президент привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби України з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

«Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив воїнів «Золотою Зіркою» Героя України, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІ–ІІІ ступенів.