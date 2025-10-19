Президент:

19 жовтня 2025 року - 14:48

Президент привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

20 жовтня 2025 року - 18:28

Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар – звернення Президента

19 жовтня 2025 року - 14:46

Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

18 жовтня 2025 року - 12:05

Володимир Зеленський провів розмову з європейськими лідерами

18 жовтня 2025 року - 01:48

Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30

20 жовтня 2025 року - 18:28

Президент Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби України з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

«Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив воїнів «Золотою Зіркою» Героя України, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІ–ІІІ ступенів.

