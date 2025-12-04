Будемо працювати максимально конструктивно з усіма партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою Президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас – на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів.

Сьогодні я говорив із Президентом Євроради Антоніу Коштою – я дякую за готовність допомагати Україні й надалі. Ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив, контактів із партнерами. Антоніу поінформував мене про свої розмови з лідерами, я дав інформацію, яку отримала наша розвідка. Ми домовилися бути на постійному зв’язку.

Сьогодні ж був у Києві з першим візитом Президент Кіпру. І в наступному році, із січня, Кіпр буде головувати у Євросоюзі, і для нас важливо, щоб головування Кіпру все ж таки стало продуктивним із точки зору руху у Євросоюз, із точки зору всіх наших відносин. Ми розглядаємо – і саме так будуємо свою комунікацію з усіма у Європі, також з Америкою, – що вступ України у Євросоюз є частиною гарантій безпеки для нашої держави, для наших людей. Загалом триває детальна робота над усією архітектурою потрібних нам гарантій безпеки. І це військові, економічні, політичні компоненти. І наступного тижня теж будуть зустрічі, будуть контакти щодо цього. Багато внутрішньої роботи.

Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення. Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу.

Слава Україні!