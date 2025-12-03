Прогрес на шляху України до Євросоюзу під час головування Кіпру та посилення санкцій проти РФ: у Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського й Нікоса Христодулідіса

У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а востаннє Президент Кіпру приїжджав до України десять років тому.

«Ми сприймаємо сьогоднішній візит як знак підтримки України, як знак подальшої нашої готовності працювати разом заради обох наших держав та всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, пріоритети й роботу української команди в переговорному процесі з партнерами.

Нікос Христодулідіс відзначив стійкість українського народу проти злочинного вторгнення Росії. Він наголосив, що мирна угода має базуватися на принципах ООН та повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний і вироблення Європою нової глобальної ролі для себе, яка має бути справді сильною.

«Україна дала Європі значний об'єднавчий імпульс, і ця енергія працює на європейську силу. Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку», – наголосив Президент України.

Окрема увага – підтримці членства України у Європейському Союзі. Наша країна розраховує, що головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першому півріччі наступного року стане історичним з погляду відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень.

Крім того, говорили про посилення санкційного тиску на Росію. Зараз лідери Європейського Союзу готують новий пакет санкцій, який має охоплювати подальший тиск на російський енергетичний сектор та інші сфери фінансування війни проти України.

Також Україна розраховує на підтримку з боку Кіпру спільних європейських рішень щодо російських активів.

«Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу», – акцентував Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував Кіпру за підтримку резолюції щодо викрадених Росією українських дітей, голосування за яку відбулося вчора на Генеральній Асамблеї ООН. Україна сподівається на подальшу участь Кіпру у розв’язанні гуманітарних питань.