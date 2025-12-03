Президент привітав воїнів ракетних військ та артилерії з професійним святом

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, привітав їх із професійним святом та відзначив державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Глава держави зазначив, що сьогодні день однієї з найсильніших складових українського захисту. Українські гармати, реактивна артилерія, артилерійська розвідка, протитанкові підрозділи, мінометники й усі ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість і взірцевий героїзм. За словами Президента, українські воїни знаходять способи бути щонайменше нарівні з ворогом навіть тоді, коли противник має перевагу у вогневих засобах.

«Українська артилерія, наші ракети вже давно не мають недосяжних точок на території бойових дій і все частіше уражають окупанта в його тилу – на його території. І дальність наших дій постійно збільшується. Російська логістика, російські бази, російські нафтові термінали – усе це відчуло, що таке українські ракети, що таке ваша сила. І якщо Росія і далі не зупинятиме війну, наші ракети неминуче досягатимуть іще більш віддалених російських об’єктів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував командирам і воїнам з усіх підрозділів, які стараються правильно поєднувати застосування дронів та артилерії, далекобійних дронів і ракет.

«Саме інтеграція цих видів зброї в єдину систему вогневого ураження часто забезпечує той результат, який так нам потрібен. І хоча, звісно, дрони будуть розвиватися так само швидко й так само масштабно, як і зараз, це ще не означає, що час ракет і час артилерії минув. Треба застосовувати все, що допомагає нашим воїнам, все, що досягає бойових результатів. Саме так ми діємо й будемо діяти», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що маємо завжди пам’ятати українських воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. Їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання.