Президент відзначив державними нагородами українських дефлімпійців, які здобули 100 медалей на літніх іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами дефлімпійської збірної команди України, які здобули 100 медалей – найбільшу кількість нагород серед інших команд – на ХХV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо, та відзначив їх державними нагородами.

«Перемагаєте щодня, перемагаєте важкі обставини, зневіру, страх. І разом із цим досягаєте успіхів, і яких – реальних успіхів на спортивній арені. Доводите світу, що українці – народ, який уміє перемагати і який перемагає. Це доводять ваші неймовірні результати на Дефлімпійських іграх у Токіо», – зазначив Глава держави.

Президент привітав спортсменів із перемогою і від імені всіх українців та українок подякував дефлімпійцям і їхнім тренерам.

«Це радість для всієї країни в такий важкий час, коли так потрібні такі результати, коли так потрібні такі перемоги. Ви показуєте світу не лише наші вольові якості. Ви нагадуєте всім у світі про цю війну, про те, як Україна живе, як Україна бореться. Бореться за життя, бореться за гідний мир», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив спортсменів орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів та княгині Ольги І–ІІІ ступенів.

Крім того, Володимир Зеленський вручив нагороди тренерам дефлімпійської збірної – ордени «За заслуги» І–ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІ й ІІІ ступенів, а також присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

На ХХV літніх Дефлімпійських іграх збірна команда України, до якої увійшли 174 спортсмени, здобула 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових медалей. За результатами виступів збірна України посіла перше загальнокомандне місце серед 81 країни світу як за кількістю золотих нагород, так і за загальною сумою медалей. Дев’ятеро українських спортсменів встановили вісім світових і 12 дефлімпійських рекордів.