Президент обговорив із Королем Йорданії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданії Абдаллою II.

Обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський зазначив, що в Україні уважно стежать за всіма подіями, і з самого початку наша держава зайняла принципову позицію. Президент висловив підтримку й солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом.

Глава держави наголосив, що важливо всім разом і в Європі, і на Близькому Сході координуватися заради безпеки. Ракети й «шахеди» з Ірану не мають продовжувати забирати життя.