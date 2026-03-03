Президент:

3 березня 2026 року - 19:47

ностанні новини

Президент обговорив із Королем Йорданії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 15:28

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки 

3 березня 2026 року - 20:53

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента

3 березня 2026 року - 19:44

Президент обговорив з Еміром Катару захист життів від багатолітнього насильства іранського режиму

3 березня 2026 року - 19:20

фФотогалерея
Участь Президента України в іфтарі
Участь Президента України в іфтарі

2 березня 2026 року - 21:25

4 березня 2026 року - 15:28

Президент обговорив із Королем Йорданії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданії Абдаллою II.

Обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський зазначив, що в Україні уважно стежать за всіма подіями, і з самого початку наша держава зайняла принципову позицію. Президент висловив підтримку й солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом.

Глава держави наголосив, що важливо всім разом і в Європі, і на Близькому Сході координуватися заради безпеки. Ракети й «шахеди» з Ірану не мають продовжувати забирати життя.

