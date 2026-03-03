Президент:

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента

3 березня 2026 року - 19:47

4 березня 2026 року - 18:03

4 березня 2026 року - 17:25

Президент обговорив із Королем Йорданії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 15:28

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки 

3 березня 2026 року - 20:53

Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам

4 березня 2026 року - 17:58

4 березня 2026 року - 17:25

Олена Зеленська провела відеодзвінок із Хосе Андресом, який підтримає реформу шкільного харчування в Україні

Перша леді України Олена Зеленська провела відеодзвінок із всесвітньовідомим шеф-кухарем, засновником World Central Kitchen та Longer Tables Fund Хосе Андресом.

Дружина Президента подякувала за рішення підтримати реформу шкільного харчування. Longer Tables Fund допоможе модернізувати три харчоблоки: на Київщині, Львівщині та в Чернігові.

«Це не просто кухні, а, в термінології реформи, опорні кухні. Приготовані на їхніх потужностях гарячі обіди отримають учні не лише цих закладів – шляхом швидкої доставки ними будуть забезпечені діти в цілій низці шкіл. А це 29 закладів і понад 6500 учнів. Часто особисто відвідую школи й бачу, як працює реформа і як усе змінюється там, де кухня оновлена. Їжа стає кращою, бо простір сучасний і чистий, а все організовано просто й зрозуміло», – сказала перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що модернізація шкільних їдалень і кухонь – це наймасштабніша й найдорожча частина реформи. Держава разом із громадами та міжнародними партнерами інвестує в це значні кошти. Завдяки цьому вже вдалося комплексно оновити понад 1,6 тис. шкільних кухонь та їдалень, у планах – іще 6 тис.

Перша леді також додала, що мета реформи – дати якісне й корисне харчування всім українським школярам. Зараз понад 2 млн дітей отримують шкільні обіди безкоштовно. Це учні 1–4-х класів, а також усі школярі у прифронтових регіонах. З 1 вересня програма має охопити всі 3 млн дітей, які зараз навчаються офлайн та у змішаному форматі.

 

