Україна працюватиме конструктивно заради реального миру – Президент заслухав доповідь Рустема Умєрова про підготовку зустрічей із європейцями у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова про підготовку зустрічей із радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, які відбудуться сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.

На переговорах також буде присутній начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

Президент зазначив, що це постійна координація з партнерами, і Україна забезпечує повноцінну активність процесу перемовин. За словами Глави держави, українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони у Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента США Дональда Трампа у Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський наголосив: як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Президент очікує на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.