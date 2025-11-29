Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
29 листопада 2025 року - 19:01

Україна працюватиме конструктивно заради реального миру – Президент заслухав доповідь Рустема Умєрова про підготовку зустрічей із європейцями у Брюсселі

3 грудня 2025 року - 12:06

Президент і перша леді зустрілися з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті

3 грудня 2025 року - 00:32

Володимир Зеленський взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі

3 грудня 2025 року - 00:05

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

2 грудня 2025 року - 23:43

Офіційний візит Президента України до Ірландії
2 грудня 2025 року - 15:38

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова про підготовку зустрічей із радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, які відбудуться сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.

На переговорах також буде присутній начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

Президент зазначив, що це постійна координація з партнерами, і Україна забезпечує повноцінну активність процесу перемовин. За словами Глави держави, українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони у Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента США Дональда Трампа у Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський наголосив: як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Президент очікує на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.

