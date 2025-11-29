Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

ностанні новини

Президент і перша леді зустрілися з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті

3 грудня 2025 року - 00:32

Володимир Зеленський взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі

3 грудня 2025 року - 00:05

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

2 грудня 2025 року - 23:43

Президент і перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії

2 грудня 2025 року - 22:59

Офіційний візит Президента України до Ірландії
Офіційний візит Президента України до Ірландії

2 грудня 2025 року - 15:38

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

2 грудня 2025 року - 23:43

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

«Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив співчуття та подякував за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу. 

«Ми дуже поважаємо ваших дітей. Я дуже пишаюся ними. Кожного разу, коли я вручаю нагороди в Україні й коли я дивлюся на рідних, матерів і батьків, я відчуваю цей біль. І ми хочемо розділити це з вами сьогодні. Дуже пишаємося вашими сильними людьми. Вони герої, усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни», – зазначив Президент.

Глава держави передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени «За мужність» ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.

Офіційний візит Президента України до Ірландії

2 грудня 2025 року - 15:38
