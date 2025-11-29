Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

«Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив співчуття та подякував за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу.

«Ми дуже поважаємо ваших дітей. Я дуже пишаюся ними. Кожного разу, коли я вручаю нагороди в Україні й коли я дивлюся на рідних, матерів і батьків, я відчуваю цей біль. І ми хочемо розділити це з вами сьогодні. Дуже пишаємося вашими сильними людьми. Вони герої, усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни», – зазначив Президент.

Глава держави передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени «За мужність» ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.