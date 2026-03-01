Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації державного стандарту безбар’єрної мови «Термінологія безбар’єрності». На заході також були присутні урядовці, міжнародні експерти, освітяни та представники громадського сектору.

У документі міститься перелік зі 100 слів, що мають бути виведені з офіційного вжитку. Вони стосуються прав і можливостей людей з інвалідністю, нейровідмінністю, ветеранів і ветеранок, батьків із дітьми та інших людей, що стикаються з упередженнями.

Створення цього стандарту є частиною ініціативи «Без бар’єрів», яка реалізується під патронатом Олени Зеленської. Документ став результатом річної роботи експертної групи, до якої увійшли мовознавці, юристи та громадські активісти. До напрацювання також долучилися експерти Ради Європи, ЮНЕСКО та проєкту «Відновлення для всіх» (RFA).

«Хтось каже “безробітний” або “бездомний”, і цей ярлик звучить як доконаність. Але якщо скажемо “людина без дому”, “людина без роботи” – видно, що йдеться про обставини, які можуть і повинні змінитися. Мова – частина гідності обох сторін: і того, хто говорить, і того, про кого йдеться. Тому час відвикати від ніби звичного “сурдоперекладач”, бо насправді це “перекладач жестової мови” – із фокусом і повагою до мови й тих, хто нею користується», – зазначила перша леді.

Затверджена термінологія стане обов’язковою для офіційної документації, правничої та наукової літератури, сфери освіти й урядування. Також цей стандарт рекомендований для використання в медіа й публічних комунікаціях.

Презентація стандарту дає старт навчально-інформаційній програмі щодо недискримінаційної мови, яка об’єднає державні органи, громади, експертів, громадянське суспільство, ветеранську спільноту та лідерів думок і буде реалізована Національним агентством державної служби в межах проєкту «Держава без бар’єрів».

«Мова – це найперша форма поваги та уваги. Якщо немає поваги у словах, не буде її і в діях. І зараз, змінюючи лексику на безбарʼєрну, ми не просто формально міняємо словник: ми хочемо змінити “оптику” суспільства. Людина та її гідність завжди мають бути на першому місці: у визначеннях, у рішеннях кожного посадовця, всієї держави», – наголосила перша леді.