Володимир Зеленський узяв участь в іфтарі та відзначив воїнів-мусульман державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими воїнами, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу, представниками мусульманської спільноти й духовенства, керівниками іноземних дипломатичних установ узяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану.

Глава держави подякував усім присутнім захисникам, їхнім побратимам і посестрам за те, що вони захищають Україну та українців, зміцнюють нашу країну і є частиною спільної сили незалежної України.

Президент відзначив українських воїнів – мусульман орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Україна саме тому вистояла в цій війні та спроможна захищатися, бо це мільйони людей, які не зламалися, не зрадили України та просто не зрадили людської гідності», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищає інтереси всього Українського народу, своїх громадян усіх національностей, усіх віросповідань, з усіх частин нашої великої країни: від Києва до Криму, від Закарпаття до Донеччини – і точно не забуде про своїх людей в окупації та полоні.

«Ми пам'ятаємо про всі наші землі, про кожну громаду в Україні, про наш Схід, Донбас, про наш Крим. І ми не подаруємо Росії нічого українського – це наша принципова позиція. І не просто когось одного в Україні, не просто держави або не тільки держави, а реально позиція мільйонів людей», – сказав він.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що захист України та дипломатія зможуть наблизити країну до реального миру та гарантованої безпеки.

«Уже тринадцятий Рамадан українська мусульманська спільнота та кримськотатарський народ зустрічають у таких умовах, непростих, у важких умовах – в умовах агресії Росії, в умовах російських ударів. Ми дуже хочемо, щоб наступного року Рамадан був у мирі. І цього ж ми бажаємо абсолютно всім народам, які зараз у небезпеці, які зараз у війні», – зауважив Президент.

Глава держави також наголосив: недаремно Москва та іранський режим були такими близькими – їх об’єднує те, що людей не поважають. Саме тому, за словами Володимира Зеленського, важливо бути результативними в захисті від таких режимів, щоб життя вигравало.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що корінний народ Криму підтримує тісні контакти з кримськими татарами на тимчасово окупованому півострові Крим, особливо з активістами, членами Меджлісу та регіональних меджлісів.

«Згідно з інформацією, яку ми отримуємо з різних джерел, понад 90 відсотків, – а за іншими оцінками, близько 95–96 відсотків – корінного народу Криму, незважаючи на шалену російську пропаганду та каральні заходи окупантів, залишаються вірними своїй країні, моляться за успіхи Збройних Сил України й надалі», – сказав Мустафа Джемілєв.