Ситуація на фронті, потреби в ракетах для ППО та переговорний трек для досягнення миру – Президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Обговорили ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами. Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та потреби України в ракетах для ППО. Володимир Зеленський зазначив, що є інформація від розвідки про можливі російські удари, і тому зараз важливо зробити максимум для захисту.

Також лідери говорили про перемовний трек для досягнення миру та як він може рухатися далі у зв’язку з подіями на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини поінформував про візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц синхронізували позиції перед зустріччю канцлера Німеччини з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Глава держави подякував Фрідріху Мерцу, його команді та Німеччині за постійну підтримку в захисті життів українців.