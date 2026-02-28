Президент зустрівся з новими очільниками Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус і міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, які є представниками нового уряду країни, що розпочав роботу цього тижня.

У перший день роботи нового уряду, 23 лютого, Премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен провів свою першу закордонну телефонну розмову з Президентом України.

«Це велика честь для нас. І така повага до української нації. Також для мене дуже важливо те, що ви приїхали. Це великий сигнал підтримки», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки співпраці зі всіма урядами Нідерландів за час цієї війни відносини між країнами вже мають характер стратегічного партнерства й довіри.

Глава держави подякував за всі пакети підтримки, насамперед оборонні, та відзначив активну участь Нідерландів у роботі Коаліції охочих.

Президент та урядовці обговорили можливості посилення української ППО. Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати реалізацію програми PURL, у яку Нідерланди торік першими зробили внесок.

«Завдяки цій програмі ми маємо PAC-3. Ви знаєте, наскільки це важливо, особливо протягом цієї зими. Всі в Україні знають, що означає PURL і що означає мати ракети до систем Patriot», – зазначив Президент.

Глава держави також поінформував про переговори для досягнення достойного миру та підготовку до наступної тристоронньої зустрічі, яка відбудеться на початку березня.

Окрему увагу приділили поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами, зокрема йшлося про спільне виробництво дронів.

Ділан Єшілгьоз-Зегеріус наголосила: уряд Нідерландів і далі підтримуватиме Україну всіма можливими способами. Міністерка зазначила, що боротьба України за незалежність є спільною боротьбою, адже українці захищають не лише свою країну, а й усю Європу.

«У вас буде наша підтримка і надалі, ви можете розраховувати на нас. І ми можемо не лише показати нашу підтримку, але й від вас почути, що ми ще можемо зробити, що потрібно, яка ситуація, де ми можемо використати наш вплив і підтримку, щоб вам допомогти», – додав Том Берендсен.