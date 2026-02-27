Президент:

Вже підготовлені детальні плани по областях – по відновленню, по оновленню захисту енергетичних обʼєктів – звернення Президента

27 лютого 2026 року - 20:22

Україна застосувала санкції проти російських компаній – поштових сервісів, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані українські території

28 лютого 2026 року - 09:45

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території. 

До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії.

Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти». Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

«Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №212/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
