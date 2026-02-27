Олена Зеленська взяла участь у виїзній зустрічі спільноти університетів «Ти як?» у Житомирі

У Житомирі перша леді України Олена Зеленська взяла участь у виїзній зустрічі спільноти університетів «Ти як?», до якої вже входить 31 заклад вищої освіти з 20 областей.

Зустріч відбулася в Державному університеті «Житомирська політехніка». У заході також взяли участь: заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко, заступниця міністерки у справах ветеранів Юлія Кірілова, представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, проректори та керівники психологічних служб університетів спільноти «Ти як?», експерти у сфері ментального здоров'я.

Дружина Президента наголосила, що одна з цілей Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» – зробити послуги з підтримки ментального здоров'я доступними для людини там, де вона живе.

«Щоб не виснажені люди шукали десь допомоги, а вона сама прийшла до них у звичне середовище. Те, що університети спільноти дають такий приклад – безцінно. Маємо дійсно унікальну ситуацію: послуги з ментального здоров’я нині є там, де ми раніше навіть не могли собі уявити: у музеях, дитячих центрах, бібліотеках, спортивних залах, бізнесах – великих і маленьких компаніях», – зазначила перша леді.

У Житомирській політехніці учасники зустрічі ознайомилися з роботою школи лідерства та відвідали музей «Політехнік», що поєднує практики підтримки ментального здоров’я, профорієнтацію молоді та сучасну науку. Фахівці психологічної служби розповіли про діджитал-проєкти з підтримки ментального здоров’я в університеті, розвиток ініціатив із наративної психотерапії, застосування казкотерапії та інших форматів під час роботи зі студентами.

Також вони відвідали Центр ветеранського розвитку університету, де реалізується програма підготовки фахівців із супроводу ветеранів. Тут функціонує і спеціальна навчально-практична лабораторія для проведення інтерактивних занять, груп підтримки, психологічних практикумів і тематичних семінарів.

«В університетах спільноти «Ти як?» діє безліч ініціатив зі зміцнення ментального здоров’я: майстер-класи, групи підтримки, ветеранські центри, послуги для ВПО. І це сьогодні не лише актуально, це ще й важливо. Зараз такий час, коли кожен колектив, університет, школа, банк чи завод, щоб зберегти дієздатність, мусить стати ще й простором ментальної підтримки для всіх, хто поряд», – зауважила Олена Зеленська.

Під час зустрічі також презентували результати дослідження щодо підготовки немедичних фахівців у сфері ментального здоровʼя. Воно показало, що 65 % майбутніх фахівців обирають професію через бажання допомагати людям. За останні п’ять років інтерес до професії психолога зріс удвічі.

Також відбулася зустріч представників проєктних команд ЗВО, які долучилися до створення та реалізації навчальних програм із підготовки консультантів за методом «Рівний – рівному», з випускниками першої групи. Вони обговорили адаптацію навчальної програми та практичну реалізацію цього підходу.

«Ви зараз на передовій боротьби за збереження ментального здоров’я, витримки і здорового глузду всього українського суспільства. Власне, все це вкупі ми й називаємо стійкістю. Тож якість вашої роботи – кожного курсу, кожного випускника, кожного заходу й ініціативи буквально життєво важлива», – підсумувала дружина Президента.

Крім того, під час заходу презентували шість нових освітніх курсів для фахівців у сфері ментального здоров'я, створених «Ти як?» відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням професійних запитів: «Профілактика ризикованої поведінки серед молоді», «Травмоінформований підхід», «Підлітковий вік: карта для дорослих», «Законодавство у сфері психічного здоров'я: навігатор для фахівця», «Материнство і батьківство без стресу: курс для фахівців» та «Базові навички спілкування для надавачів психосоціальної підтримки».

Супровід впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.