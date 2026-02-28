Це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Сьогодні багато міжнародної роботи. Вже був на доповіді Рустем Умєров після зустрічей цього тижня з представниками Президента Трампа. Обговорили основні підсумки зустрічей у Женеві, в основному щодо економічних питань та відбудови. Ми продовжуємо підготовку тристороннього формату, коли б це не було.

Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму. Позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану.

Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. Відповідне розуміння повинно прийти і до росіян також. Люди не можуть знати дня і години, але все ж таки на кожне зло, на терор і агресію проти сусідів бувають справедливі відповіді. Розраховуємо, що в підсумку регіон Близького Сходу стане більш безпечним та стабільним. Багато вже заради цього змін. Україна готова допомагати кожному народу, щоб безпеки та справедливості ставало більше, а терористичних режимів – менше.

В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами. Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано. Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви. Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці.

Сьогодні була ще й важлива зустріч тут, у Києві, з представниками Нідерландів – держави, яка є одним із лідерів підтримки для України, для нашого захисту. Я хочу подякувати, що члени нового уряду Нідерландів – це віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ цієї країни – вони прибули фактично одразу з візитом до нас, в Україну. І це багато говорить. Я вдячний за це. Я поінформував і про безпекову ситуацію, і про те, що очікується нашими розвідками від Росії найближчим часом. Звісно, обговорили перспективи перемовин. Вдячний за готовність Нідерландів підтримувати й надалі нашу державу і наших людей. Пріоритет – це ППО. Нідерланди багато роблять і в рамках програми PURL, і на двосторонній основі. Ми будемо продовжувати таку співпрацю. На всіх рівнях з Нідерландами, з усіма нашими партнерами у Європі, з усіма партнерами у вільному світі ми будемо й надалі будувати відносини, які додають захисту життю.

Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!