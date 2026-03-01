Оборонна та енергетична підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію та продовження переговорів для повернення українців і досягнення миру – основні пріоритети в дипломатичних зусиллях Президента в лютому

Зовнішньополітична робота Президента України Володимира Зеленського в лютому була сконцентрована на зміцненні підтримки України, насамперед в обороні та енергетиці, посиленні санкційного тиску на Росію та переговорному процесі для повернення українців і досягнення достойного миру.

Упродовж місяця Глава держави провів 17 міжнародних зустрічей у Києві: з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу, маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим, першою віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус і міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою, американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом, депутатами Європарламенту з парламентського об’єднання United for Ukraine, Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом та мером Парижа Анн Ідальго.

Ще 14 зустрічей відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції 13–14 лютого: з партнерами в Берлінському форматі, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Президентом Чехії Петром Павелом, Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Премʼєр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським, державним секретарем США Марко Рубіо, Генсеком НАТО Марком Рютте, американськими сенаторами, керівниками міжнародних інвестиційних компаній та Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

У Німеччині Глава держави також відвідав перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє дрони для української армії, та прийняв перший виготовлений там безпілотник. Україна планує до кінця року відкрити десять таких спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Крім того, Президент отримав премію імені Евальда фон Кляйста, яку цього року присуджено українському народові. Це щорічна відзнака, організатори Мюнхенської безпекової конференції вручають її з 2009 року.

На четверті роковини початку повномасштабної російської війни до Києва приїхали Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон й міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

Під час зустрічі в Києві Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися про участь Єврокомісії в реалізації оновленої енергетичної стратегії України – відновленні енергетики та перебудові системи. Президентка Єврокомісії також оголосила про новий енергетичний план: Repair, Rebuild, Restart, який передбачатиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергетичної системи України.

У лютому Глава держави провів 11 телефонних розмов: із Президентом США Дональдом Трампом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, новим Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, президентом Сенату Камбоджі Хун Сеном, Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та по дві розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Участь у міжнародних заходах і засіданнях: 14 лютого – Мюнхенська безпекова конференція, 24 лютого – засідання Коаліції охочих за участю 36 країн в офлайн- та онлайн-форматі, саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії і звернення до Європейського парламенту, 26 лютого – перше засідання Міжнародної консультативної групи, яка залучатиме інвестиції для України та розвиватиме пріоритетні сектори економіки.

Минулого місяця відбулося два раунди зустрічей української, американської та російської делегацій: 4–5 лютого в Абу-Дабі та 17–18 лютого в Женеві. Найголовніший результат – повернення додому 157 українців, більшість із яких були в полоні ще з 2022 року.

У лютому вдалося повернути й частину українських дітей, яких викрала Росія. Таким чином загальна кількість повернених дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA сягнула 2 тис.

У звʼязку з подіями на Близькому Сході та в регіоні Затоки Глава держави зазначив, що це справедливо – дати шанс іранському народові позбутися терористичного режиму, а також гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору, що походив з Ірану.

«Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. Відповідне розуміння повинно прийти й до росіян також», – зазначив Володимир Зеленський.

Дванадцятого лютого за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» партнери підтвердили, що бюджет на підтримку України цього року становитиме 38 млрд дол.

Оборонні та енергетичні пакети:

Швеція – пакет військової допомоги на понад 1,4 млрд дол., 100 млн дол. енергетичної підтримки, 100 млн дол. на програму PURL.

Велика Британія – 200 млн дол. на PURL, 680 млн дол. на фінансування ППО, близько 27 млн дол. на підтримку української енергосистеми.

Норвегія – 1,26 млрд дол. на дрони, 940 млн дол. на ППО й технічну підтримку винищувачів F-16, 130 млн дол. на PURL.

Данія – додаткові 510 млн євро для на наповнення Фонду підтримки України у 2026 році, 47 млн євро гуманітарної та енергетичної допомоги, 32,6 млн євро на зміцнення та модернізацію тренувальної інфраструктури для Збройних Сил України через фонд «Повернись живим».

Фінляндія – оборонний пакет на 43,2 млн євро, 20 млн євро на гуманітарну допомогу.

Литва – 30 ракет до ПЗРК, ухвалена Спільна заява про наміри щодо співвиробництва оборонної продукції на території Литви. Фінансування перших проєктів становитиме щонайменше 100 млн євро за програмою SAFE.

Естонія – 11 млн євро на PURL.

Латвія – 10 млн євро на PURL.

Ісландія – 6,5 млн дол. США на підтримку енергетики України та 8 млн дол. – внесок у PURL.

Канада – 2 млрд канадських доларів військової допомоги, 400 броньованих машин та 20 млн канадських дол. до Фонду підтримки енергетики України.

Нідерланди – 107 млн дол. на програму PURL.

Японія – 41 млн дол. на першочергові потреби України у відбудові.

Хорватія – 1,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, енергетичне обладнання на 500 тис. євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 млн євро.

Швейцарія – пакет енергетичної допомоги на понад 35 млн дол.

Ізраїль – 117 мобільних електростанцій для Київської області.

Чехія – 55 електрогенераторів.

Італія – 10 високопотужних електрогенераторів на колесах.

Санкційні кроки: синхронізація санкцій із Великою Британією щодо колишнього олігарха Дмитра Фірташа, продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука – Тараса Козака, а також санкційні пакети щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, російських спортсменів-пропагандистів, капітанів російського танкерного флоту, ВПК РФ, російських псевдоісториків та поштових сервісів. Також триває робота з європейськими партнерами для внесення змін до законодавства, які дадуть змогу системно зупиняти танкери російського флоту.