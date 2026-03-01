Президент:

Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців, але Україна не зламалась, ми зберегли нашу енергетичну систему – звернення Президента
Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців, але Україна не зламалась, ми зберегли нашу енергетичну систему – звернення Президента

1 березня 2026 року - 20:44

Президент України й Президент ОАЕ обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

3 березня 2026 року - 13:47

Володимир Зеленський узяв участь в іфтарі та відзначив воїнів-мусульман державними нагородами

2 березня 2026 року - 21:30

Оборонна та енергетична підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію та продовження переговорів для повернення українців і досягнення миру – основні пріоритети в дипломатичних зусиллях Президента в лютому

2 березня 2026 року - 20:30

Олена Зеленська взяла участь у презентації державного стандарту безбар’єрної мови

2 березня 2026 року - 19:03

Участь Президента України в іфтарі
Участь Президента України в іфтарі

2 березня 2026 року - 21:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Лідери обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель людей унаслідок божевільних ударів з Ірану.

Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зазначив, що іранський режим завдає ударів не лише по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, торговельних центрах, навіть мечетях. Президенти обговорили, як можна допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя, і домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим.

«Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі», – наголосив Володимир Зеленський.

