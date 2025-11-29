Володимир Зеленський взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі.

На ньому були присутні власники й керівники провідних продовольчих, енергетичних, фінансових, консалтингових, будівельних, авіаційних, фармацевтичних та IT-компаній.

Глава держави подякував за увагу до України, підтримку й бажання інвестувати. Президент наголосив на тому, що наша країна розраховує на участь ірландського бізнесу у відбудові.

«Ми хочемо зараз зупинити цю війну. Але в будь-якому разі, відповідно до викликів, які ми маємо зараз, нам потрібно відновлюватися. Це енергетика, продовольча безпека. Потім усе інше: портова інфраструктура, термінали СПГ, багато чого іншого», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз одним із найскладніших викликів, які стоять перед Україною, є атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

«Це великий виклик, коли ти не маєш світла годинами протягом дня у своїй оселі. Ми розуміємо, що це одна проблема. Але набагато більша проблема – коли ти не маєш електроенергії для своєї інфраструктури. Це також означає, що ти не маєш води. Люди не можуть жити без води. Є багато стратегічних рішень, які ти маєш упровадити», – акцентував Глава держави.

Але водночас, за словами Володимира Зеленського, попри війну український бізнес працює і розвивається, зокрема втілює сучасні технології та інновації.

«Найкраща реформа для технологій – це реформа бюрократії. І це справді дуже складно. Але рішення ми приймаємо швидко, тому що ви не можете думати про різні інституції, коли, наприклад, вас атакують ракети або дрони», – зазначив Президент.

Глава держави також зауважив, що зараз в оборонному секторі України з’явилося багато технологічних компаній. На його думку, потрібно посилювати цей досвід шляхом створення спільних виробництв із різними країнами та компаніями.

Мікхол Мартін переконаний, що Ірландія та представники ірландського бізнесу не лише візьмуть активну участь у відбудові України, а й співпрацюватимуть в аграрному секторі, медицині, фармацевтиці, логістиці, комунікаційних технологіях, авіації та енергетиці.

«Сподіваюся, що цей форум зможе закласти основу для подальшого партнерства між підприємствами Ірландії та України. В Україні вже працюють деякі великі ірландські компанії і є інші, які зацікавлені інвестувати», – зазначив Прем’єр-міністр.