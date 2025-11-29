Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

ностанні новини

Президент і перша леді зустрілися з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті

3 грудня 2025 року - 00:32

Володимир Зеленський взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі

3 грудня 2025 року - 00:05

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

2 грудня 2025 року - 23:43

Президент і перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії

2 грудня 2025 року - 22:59

фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Ірландії
Офіційний візит Президента України до Ірландії

2 грудня 2025 року - 15:38

Президент і перша леді зустрілися з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками дослідного освітнього центру, що є частиною Школи медицини Університетського коледжу Дубліна UCD Centre for Emergency Medical Science (CEMS).

Представники Університетського коледжу Дубліна спільно з українцями започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті. Парамедики в Ірландії вже понад десять років використовують для цього транексамову кислоту (ТХА), але на початку повномасштабного російського вторгнення в Україні не було такої системної можливості.

«Ми дуже пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами й цивільними, з нашими лікарями. Ми дуже вдячні вам і вашому народу. І, звісно, особисто – за те, що ви розділили з нами біль цієї війни», – сказав Глава держави.

За час існування цього проєкту відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців і створена ірландсько-українська навчальна команда. Завдяки співпраці не лише збільшилася кількість врятованих життів у перші хвилини після поранень, а й зміцнилося партнерство між Україною та Ірландією.

«Дякую, що ви навчили так багато людей. Я думаю, вони цього ніколи не забудуть. І це так важливо – у такий надзвичайно складний час бути на правильному боці історії. Дякую вам за ваші знання, досвід і за ваш час», – наголосив Президент

Глава держави вручив відзнаку «Золоте серце» головному досліднику та голові проєкту Ukraine Trauma Джерарду Бері, консультантці-педіатру, неонатологу лікарні Ротонда, доценту кафедри Університетського коледжу Дубліна Людмилі Захарченко та заступнику голови проєкту Ukraine Trauma Крісу Фіцпатріку.

