Президент і перша леді зустрілися з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками дослідного освітнього центру, що є частиною Школи медицини Університетського коледжу Дубліна UCD Centre for Emergency Medical Science (CEMS).

Представники Університетського коледжу Дубліна спільно з українцями започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті. Парамедики в Ірландії вже понад десять років використовують для цього транексамову кислоту (ТХА), але на початку повномасштабного російського вторгнення в Україні не було такої системної можливості.

«Ми дуже пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами й цивільними, з нашими лікарями. Ми дуже вдячні вам і вашому народу. І, звісно, особисто – за те, що ви розділили з нами біль цієї війни», – сказав Глава держави.

За час існування цього проєкту відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців і створена ірландсько-українська навчальна команда. Завдяки співпраці не лише збільшилася кількість врятованих життів у перші хвилини після поранень, а й зміцнилося партнерство між Україною та Ірландією.

«Дякую, що ви навчили так багато людей. Я думаю, вони цього ніколи не забудуть. І це так важливо – у такий надзвичайно складний час бути на правильному боці історії. Дякую вам за ваші знання, досвід і за ваш час», – наголосив Президент

Глава держави вручив відзнаку «Золоте серце» головному досліднику та голові проєкту Ukraine Trauma Джерарду Бері, консультантці-педіатру, неонатологу лікарні Ротонда, доценту кафедри Університетського коледжу Дубліна Людмилі Захарченко та заступнику голови проєкту Ukraine Trauma Крісу Фіцпатріку.