Заява Президента України під час спільного з Президентом Кіпру спілкування з журналістами

Шановний пане Президенте, дорогий Нікосе!

Пані та панове, наші команди, присутні!

Шановні журналісти!

Я радий вітати сьогодні в Україні з першим візитом в Україну Президента Кіпру, і важливо, що цей візит відбувається напередодні кіпрського головування у Європейському Союзі, яке розпочнеться вже в січні. Ми сприймаємо сьогоднішній візит і як знак підтримки України, і як знак подальшої нашої спільної готовності працювати разом заради обох наших держав, заради всієї Європи. Сьогодні я поінформував пана Президента про ситуацію в Україні – про ситуацію на фронті, наші пріоритети, роботу нашої команди в перемовних процесах із нашими партнерами. Ми дуже детально обговорили спільний європейський порядок денний. Зараз Європа виробляє нову глобальну роль для себе – усі події, які відбуваються протягом уже майже чотирьох років, вказують на те, що роль Європи має бути дійсно сильною. Це залежить від кожної нації, від кожного лідера. Україна дала Європі значний об’єднавчий імпульс, і ця енергія – вона працює на європейську силу. Так буде й надалі. Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку.

Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України у Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. Окремо я хочу подякувати вам за те, що Кіпр підтримує санкційну політику проти Росії, її агресії, за цю війну, за всі руйнування цієї війни.

Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім і на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже, можливість затягувати цю війну. Будемо вдячні Кіпру за подальшу спільну роботу з нами та всіма європейцями щодо російського танкерного флоту та щодо російських схем обходу санкцій. Розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу.

І ще одне. Напередодні в Генеральній Асамблеї ООН була підтримана резолюція щодо викрадених Росією українських дітей. Кіпр – серед країн, чий голос на підтримку необхідності повернути всіх викрадених наших українських дітей. Хочу подякувати за це Кіпру. Дякуємо народу Кіпру за підтримку. І розраховуємо, що й надалі Кіпр братиме участь у такій нашій роботі – у вирішенні гуманітарних питань. Росія утримує українських полонених ще з 2014 року – утримує як військових, так і цивільних, багато політичних вʼязнів, які жили в окупованому Криму. Тисячі українських дітей зараз розпорошені по території Росії, і там їх навчають, безумовно, ненависті до нас – до своєї Батьківщини, до свого рідного дому. Україні потрібна глобальна підтримка, щоб це все виправити. Хочу подякувати за те, що Кіпр – з Україною.

Слава Україні!