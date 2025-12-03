Президент:

Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир – звернення Президента

3 грудня 2025 року - 20:58

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили контакти з партнерами та переговорний трек

4 грудня 2025 року - 19:24

Прогрес на шляху України до Євросоюзу під час головування Кіпру та посилення санкцій проти РФ: у Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського й Нікоса Христодулідіса

4 грудня 2025 року - 16:15

Заява Президента України під час спільного з Президентом Кіпру спілкування з журналістами

4 грудня 2025 року - 15:42

У Києві президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

4 грудня 2025 року - 14:13

Зустріч Президента України та Президента Кіпру
Зустріч Президента України та Президента Кіпру

4 грудня 2025 року - 13:56

4 грудня 2025 року - 19:24

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили контакти з партнерами та переговорний трек

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.

Також обговорили перемовний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Україна розраховує працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром.

Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися. Глава держави подякував Антоніу Кошті за солідарність та підтримку.

