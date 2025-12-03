Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили контакти з партнерами та переговорний трек

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.

Також обговорили перемовний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Україна розраховує працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром.

Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися. Глава держави подякував Антоніу Кошті за солідарність та підтримку.