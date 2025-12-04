Ми створили Фундацію, щоб допомагати людям, які постраждали від війни, але з часом стало очевидно: найбільше підтримки потребують саме діти – Олена Зеленська

Фундація Олени Зеленської зосереджена на ініціативах, які дають дітям безпеку, освіту, турботу й можливість відновлення. Про це заявила перша леді України в інтерв’ю французькому виданню Libération.

Спілкування відбулося в понеділок, 1 грудня, перед стартом масштабної культурної програми «Український сезон» у Франції. Протягом чотирьох місяців у її межах будуть представлені українське кіно, література, театр, музика й інші прояви культури в різних містах країни.

«Культура нашої країни зараз бореться за виживання. Як і всі українці. Наші театри та бібліотеки зруйновані. Але країна продовжує жити, мистецтво продовжує існувати й розвиватися. Це також наша форма спротиву. Ми хочемо про це розповідати», – зазначила дружина Президента.

Окремо перша леді розповіла про діяльність Фундації Олени Зеленської. В центрі всіх проєктів – дитина та її пріоритети.

«Я не можу лишатися байдужою до дітей, і не лише тому, що сама є матір’ю. Ми створили Фундацію Олени Зеленської, щоб допомагати людям, які постраждали від війни, але з часом стало очевидно: найбільше підтримки потребують саме діти. Тому ми зосередилися на ініціативах, які дають їм безпеку, освіту, турботу та можливість відновлення. Для мене це – інвестиція в майбутнє України, і я вдячна всім нашим партнерам, які допомагають робити це реальністю», – наголосила Олена Зеленська.

Зокрема, Фундація реалізує проєкти щодо підтримки великих прийомних родин, «Безпечна школа», Школа Супергероїв та створення молодіжних просторів «12–21» для психосоціальної підтримки підлітків і молоді, три з яких відкриються вже цього місяця, а згодом – іще два.

«Якщо думати лише про бомби, життя зупиняється. Але ніхто в Україні не може думати тільки про небезпеку. Щоранку після нічних ударів ми встаємо й ідемо працювати. Саме завдяки цьому працюють школи й лікарні, функціонує економіка, країна продовжує жити. Людям потрібна енергія для життя, їм потрібні приводи для радості, прагнення», – зауважила дружина Президента.

Перша леді закликала світ не забувати про українську оборону від зла, яке несе Росія.