Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента
Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента

5 березня 2026 року - 20:10

5 березня 2026 року - 20:10

Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні детально говорили з урядом по наших завданнях на весну – літо, той час, за який треба максимально підготуватися до наступної зими. Викликів може бути так само немало, як і цієї зими. Звісно, наш пріоритет – робити все для закінчення війни. Ми будемо продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як ми погоджували: двосторонні формати з ними, тристоронні формати з Росією, також робота з європейцями. Зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і скільки б зараз не тривали бойові дії там, ми маємо бути готові до відновлення дипломатії в будь-який момент. Українська команда саме так і працює – всі в нашій делегації.

Є черговий позитивний крок в обмінах. Ще 200 наших людей повернулися додому з російського полону. Ми розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів. Тим не менше російська активність на фронті зберігається, удари тривають. Ми захищаємо життя, частина гарантування безпеки для України за будь-яких обставин, за будь-яких сценаріїв – це модернізація захисту ключової інфраструктури. Також треба відновити зруйноване ударами за цю зиму. Детальні плани розроблені, будуть затверджені для всіх регіонів. Відповідальність місцевої влади, обласної влади – не втратити часу. Я хочу подякувати всім очільникам громад, які підходять до цього сумлінно.

Ми говорили сьогодні з урядовцями про надзвичайні виклики з дорогами – багато треба відновити після зими, стан доріг дуже поганий, особливе завдання – на прифронтовій території, в усіх громадах, де кожна хвилина має значення для евакуації поранених та загалом для фронтової логістики. Уряд разом з обласною владою, з громадами повинні забезпечити відповідні ремонти. Окремі завдання для Міністерства енергетики, окремі завдання для Нафтогазу, для Укрнафти по цінових викликах через війну на Близькому Сході. Глобальна проблема – зростання цін на нафту й нафтопродукти. Мають бути наші українські відповіді на такі виклики, і це стосується, зокрема, забезпечення нафтопродуктами ринку в Україні. Урядовці повинні бути в детальній комунікації щодо цього з людьми, із суспільством.

Ми постійно працюємо з партнерами щодо нашої можливості додати захисту тим країнам, які зараз під ударами з Ірану. Рустем Умєров координує контакти з партнерами на Близькому Сході, в регіоні Затоки, і також ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Безпекова підтримка від України буде. Головне, що це дозволить нам розширити наше безпекове співробітництво з партнерами: захищаючи країни від іранського режиму, ми додаємо собі можливостей захисту.

Ще кілька важливих речей.

Говорив сьогодні з главою італійського уряду – ми з Джорджею Мелоні дуже змістовно координуємося. Я вдячний за поради за принципову підтримку для України та українців. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході, і також нашу двосторонню роботу й відносини із Євросоюзом. Ми готуємо й інші дипломатичні контакти на цей та на наступні тижні. Європі потрібно більше координації, більше взаємопідтримки й більше власної сили – Європі варто бути активніше.

Я хочу подякувати кожному, хто на захисті життя! Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!

