Президент обговорив з урядовцями та парламентарями підсумки роботи уряду під час осені та зими й завдання на весну та літо

Президент України Володимир Зеленський провів спільну нараду з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і народними депутатами, Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та членами уряду, під час якої обговорили результати роботи Кабінету Міністрів узимку й восени та завдання на весну й літо.

Серед основних питань – енергетична стійкість, посилення сектору оборони та безпеки, ремонт доріг, зміцнення співпраці з Європейським Союзом, дипломатична робота й проактивна позиція України на міжнародних майданчиках, підтримка прифронтових територій, підвищення заробітних плат і пенсій.

«Обговорили з парламентарями, які законодавчі ініціативи потребують особливої уваги. Визначили спільні позиції щодо ключових викликів на найближчі тижні. Зокрема, старт програми відновлення та модернізації захисту енергетичних об’єктів та іншої інфраструктури», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що з бюджету спрямовані додаткові 194 млрд грн на реалізацію соціальних програм. З 1 січня зарплати вчителів збільшені на 30 %, а з 1 вересня їх підвищать ще на 20 %. Розпочала роботу програма скринінгу «Здоров’я 40+», а середня зарплата лікарів екстреної допомоги з 1 січня збільшилася до 38 тис. грн.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін доповів про індексацію пенсій і страхових виплат із 1 березня на 12,1 %. Крім того, збільшили мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих захисників і захисниць, які тепер становлять не менше 12810 грн.

Юлія Свириденко також поінформувала, що тисячею гривень у межах програми «Зимова підтримка» скористалися майже 18 млн людей. Крім того, працівникам ремонтних бригад, залученим до ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці, виплатять додаткові 20 тис. грн за кожен місяць роботи. Уже почали надходити виплати за січень.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що зараз дефіцит в енергосистемі зменшився. Водночас усе ще є виклики в шести областях, але завдяки збільшенню сонячної генерації та запуску до кінця місяця додаткової лінії передачі електроенергії в східному регіоні ситуація покращуватиметься.

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що вже сформовані потреби на 2026 рік щодо забезпечення дронами, артилерією та іншими засобами ураження. Він відзначив посилення ППО, закупівлю дронів-перехоплювачів і блокування терміналів «Старлінк», які раніше використовував ворог.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів, що на сьогодні пошкоджено близько 20 млн кв. м прифронтових доріг, автошляхів державного, регіонального та місцевого значення. Дорожні служби в регіонах уже розпочали поточний ремонт. Роботи виконують у максимально стислі терміни, щоб забезпечити базову проїзність і безпеку руху. З початку року вже виконані роботи на площі 60 тис. кв. м. Додаткові кошти залучатимуть із резервного фонду, шляхом державних гарантій, перерозподілу додаткової субвенції регіонів, співфінансування з ОВА. Роботи на прифронтових і міжнародних автошляхах мають виконати до 1 червня, а решту – до 1 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що наприкінці березня система прийому звернень на єдиний номер екстреної допомоги 112 охоплюватиме всю територію України, за винятком ТОТ; уже працює офіційний мобільний застосунок «Служба 112». З початку року по всій території країни запроваджений диференційований порайонний розподіл оповіщень про повітряні тривоги, за винятком Донецької, Луганської областей та АР Крим. Це допомогло зменшити тривалість тривог в окремих прифронтових районах до 145 діб.

В Україні також створена нова система реагування на об’єктах нафтогазового комплексу. Нею охоплені Харківська, Полтавська, Львівська та Івано-Франківська області. Наша країна найактивніше у Європі застосовує загони верхолазів під час розбору завалів зруйнованих споруд і роботизовану техніку для дистанційного гасіння пожеж.

МВС та Міносвіти визначили 3 тис. шкіл, де будуть офіцери безпеки. Вже працюють 1800 таких офіцерів, до кінця року вони з’являться в усіх визначених закладах освіти.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що Україна вже найближчим часом має отримати від Євросоюзу умови для вступу за всіма кластерами.

«Паралельно працюємо над питанням, щоб пришвидшити роботу над самим текстом про вступ до Євросоюзу. Щоб наблизити дату. Є сприйняття в Раді ЄС та Єврокомісії. Це дозволить скоротити ще на один рік процедуру вступу до ЄС, не змінюючи їхньої методології», – зазначив Тарас Качка.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що за останній час Україна суттєво посилила свою присутність у міжнародних організаціях і була обрана до дев’яти відповідних керівних органів. Водночас наша держава не допустила обрання Росії до 24 керівних та робочих органів багатосторонніх форматів. Були ухвалені п’ять важливих для України резолюцій ГА ООН.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний поінформував про роботу щодо протидії поверненню російських спортсменів під національним прапором на Паралімпіаду 2026 року. Зокрема, 15 країн оголосили про бойкот церемонії відкриття, що відбудеться післязавтра.

Під час наради узгодили кроки, які сприятимуть максимальній ефективності в реалізації поставлених завдань у різних сферах.