Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента
Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента

5 березня 2026 року - 20:10

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

5 березня 2026 року - 20:16

Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента

5 березня 2026 року - 20:09

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

4 березня 2026 року - 21:12

Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 20:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам

4 березня 2026 року - 17:58

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

5 березня 2026 року - 20:16

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Прем’єр-міністерці Італії за енергетичну підтримку взимку та за рішення продовжити допомогу Україні цього року.

Лідери обговорили ситуацію навколо Ірану та виклики на паливному ринку через дії іранського режиму.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні поінформували одне одного про деталі контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану.

Президент України та Прем’єр-міністерка Італії скоординувалися щодо дій, необхідних для того, щоб рішення про кредит на 90 млрд євро для України нарешті запрацювало. Це кошти, які мають гарантувати стійкість нашої країни та всієї Європи в захисті від агресії РФ і фактично забезпечені замороженими російськими активами.

Лідери обговорили й ситуацію з Паралімпійськими іграми. Володимир Зеленський наголосив, що вже не вперше цьогоріч подібні міжнародні комітети ухвалюють безпринципні рішення, і відзначив спільну позицію з Джорджею Мелоні в цьому питанні.

Версія для друку