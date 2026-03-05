Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Прем’єр-міністерці Італії за енергетичну підтримку взимку та за рішення продовжити допомогу Україні цього року.

Лідери обговорили ситуацію навколо Ірану та виклики на паливному ринку через дії іранського режиму.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні поінформували одне одного про деталі контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану.

Президент України та Прем’єр-міністерка Італії скоординувалися щодо дій, необхідних для того, щоб рішення про кредит на 90 млрд євро для України нарешті запрацювало. Це кошти, які мають гарантувати стійкість нашої країни та всієї Європи в захисті від агресії РФ і фактично забезпечені замороженими російськими активами.

Лідери обговорили й ситуацію з Паралімпійськими іграми. Володимир Зеленський наголосив, що вже не вперше цьогоріч подібні міжнародні комітети ухвалюють безпринципні рішення, і відзначив спільну позицію з Джорджею Мелоні в цьому питанні.