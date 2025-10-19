Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже були доповіді військових, доповіді Служби безпеки України. Ситуація на фронті, і зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, і я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили з Головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності. Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності. Також хочу відзначити за результати цими тижнями наших воїнів із 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, 92-ї окремої штурмової бригади – обидві бригади знищують окупанта на Куп’янському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни!

Працюємо з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї. Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо. Хочу також подякувати Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, усій команді, що працює з партнерами щодо газу для України, щодо енергетичної підтримки. Сьогодні були доповіді щодо цього. Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами. У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями. І майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити.

І ще одне. Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!