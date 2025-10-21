Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили українські енергетичні потреби та домовилися про нові кроки на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по українській енергетиці, особливо важливий кожен внесок із боку партнерів. Глава держави подякував Іспанії за оперативне виділення конкретної енергетичної допомоги.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також говорили про речі, які можуть суттєво посилити оборону України. Президент і Прем’єр-міністр скоординували дипломатичну роботу на цей тиждень, домовилися про зустріч і про нові кроки на підтримку України, українців та спільної безпеки у Європі. Єдність Європи може принести правильні результати для всіх.