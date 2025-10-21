Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента
Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили українські енергетичні потреби та домовилися про нові кроки на підтримку України

21 жовтня 2025 року - 19:43

Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:10

Заява щодо миру для України

21 жовтня 2025 року - 12:46

Працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот» – звернення Президента

20 жовтня 2025 року - 20:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили українські енергетичні потреби та домовилися про нові кроки на підтримку України

21 жовтня 2025 року - 19:43

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили українські енергетичні потреби та домовилися про нові кроки на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по українській енергетиці, особливо важливий кожен внесок із боку партнерів. Глава держави подякував Іспанії за оперативне виділення конкретної енергетичної допомоги.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також говорили про речі, які можуть суттєво посилити оборону України. Президент і Прем’єр-міністр скоординували дипломатичну роботу на цей тиждень, домовилися про зустріч і про нові кроки на підтримку України, українців та спільної безпеки у Європі. Єдність Європи може принести правильні результати для всіх.

Версія для друку