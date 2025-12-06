Володимир Зеленський разом із Рустемом Умєровим і Андрієм Гнатовим провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Президент Володимир Зеленський разом із главою української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провів тривалу й змістовну телефонну розмову з представниками команди Президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони приділили увагу багатьом аспектам й обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому.

Президент наголосив, що Україна налаштована чесно працювати з американською стороною і надалі, щоб реально досягти миру.

Співрозмовники домовилися про наступні кроки й формати розмови із США. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин.

Володимир Зеленський очікує Рустема Умєрова й Андрія Гнатова з докладним звітом. Треба детально працювати з командами над ідеями і пропозиціями.

«Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови», – зазначив Глава держави.